Művészetek összekapcsolása a Margitszigeten! - Kiállítások egész nyáron a Víztoronyban A Margitszigeti Víztorony minden évben helyet ad különleges kiállításoknak, tárlatoknak, valamint lehetőséget ad fiatal művészek bemutatkozására. A 2022-es nyár is bővelkedik izgalmas kiállításokban ezen a rendkívüli helyszínen, ahová évről-évre nagy lelkesedéssel hozzák ki műveiket a művészek, egyetemek, rajziskolák. Az ország legnagyobb víztornya igazi turisztikai látványosság, melyből láthatjuk Budapest 360 fokos körpanorámáját. A Víztorony lépcsőin felsétálva tárul a látogatók elé egész nyáron a Margitszigeti Színház felkérésére kiállított művek sokasága, páratlan élményt kínálva. A 2. Budapesti Illusztrációs Fesztivál legjobb pályaműveinek bemutatása

2022. május 15. - június 7. A nyári kiállítások sorát a Budapesti Illusztrációs Fesztivál legjobb pályaműveiből készülő installáció nyitotta meg május 15-én. A Fesztivál 2019-ben azzal a céllal jött létre, hogy reprezentálja és megújítsa a hazai illusztrációs művészetet. A szervezők célja, hogy a kétévente ismétlődő biennálé jellegű pályázat és a kapcsolódó rendezvények által ösztönözzék a hazai irodalmi illusztráció felzárkózását a világ élvonalához: láthatóvá tegyék a fiatal tehetségeket, hosszabb távon pedig reprezentálják a magyar illusztrációt nemzetközi szinten is. „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vidéken minél több helyen és a határon túl is megmutassuk ezt a műfajt. Megmutassuk azért, hogy kedvet csináljunk hozzá a fiataloknak, hiszen meggyőződésünk, hogy ma, 2022-ben egy nagyon trendi műfaj az illusztrációs művészet. Kedvet csináljunk a szülőknek ahhoz, hogy amikor könyvesboltban a gyerekeknek válogatnak könyvet, akkor a kezük odatévedjen azokra a kiadványokra, amelyeket a szakma legjobbjai a legjobbaknak tartanak.” – vélekedik Révész Emese művészettörténész. A Felszabtér rajziskola kiállítása

2022. június 13. - július 15. A patinás Felszabtér Rajziskola év végi kiállítását 2022-ben is az impozáns Margitszigeti Víztorony kiállító terében tartja. A június 16-án nyíló tárlat négy emeleten mutatja be a növendékek munkáit. A kilátást animációs filmek, krokik, festmények és grafikai munkák teszik festőivé. Olyan esemény lesz, ahol nem csak megtekinthetők az éves munkák, hanem az érdeklődők rajzolhatnak is. A kiállítás során a művek megvásárolhatóak lesznek, ezzel fiatal művészeket lehet támogatni a Start Galéria Budapest közvetítésével. A MOME fotó tanszék hallgatóinak kiállítása

2022. július 17. - augusztus 4. Útjaink címmel várja majd a látogatókat a július 17-én nyíló fotókiállítás a MOME fotó tanszék anyagaiból. A fiatal fotóművészek munkái nyílt őszinteséggel kalauzolnak a sokszor felszínesnek ható emberi tükröződések, cselekedetek mögé. A bennük húzódó érzelmek, vívódások, felismerések elképzelt vagy nagyonis valós világa mindannyiunk lelkét megvilágító korkérdéseket feszeget, amikre mindannyian önmagunkban találhatunk válaszokat. Attila - kiállítás a legendás uralkodó életéről

2022. augusztus 6 - szeptember 2. A Margitszigeti Színház idei nagyszabású operabemutatójához, Verdi Attila című operájának augusztus 12-i bemutatójához kapcsolódóan nyílik augusztus elején kiállítás a Víztoronyban, a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben. A kiállítás a legendás uralkodó Attila életét és a hun kort dolgozza fel, valamint megidézi az opera hőseiként is szereplő történelmi hősöket és bemutatja a hunok kultúráját.