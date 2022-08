Különleges koncert volt Dunaújvárosban Volt már olyan, hogy összegyűlt sok zenész egy nagy, közös zajongásra. De olyan még nem, hogy mindezt egy óriásszínpadon tegyék meg. Innentől kezdve viszont ez is pipa! Korábban még senki nem vágott bele, hogy egy háromszintes, 540 négyzetméteres színpadra állíthasson fel 150 zenészt. Augusztus 6-ikán Dunaújvárosban megtörtént, a rockzenei flashmobjairól ismert CityRocks ezúttal egy valódi koncertélményt varázsolt a közönségnek. A hatalma színpadrendszernek már a megjelenése is letaglózó volt. A közönség is érezte ezt, az ámulat tapintható volt. De mindez sokadlagos, hiszen a lényeg az volt, hogy milyen energiák áramlanak a fellépők és a nézők-hallgatók között. Nos, nyugodtan elmondhatjuk: frenetikus élmény volt! A színpadon a legfiatalabb zenész 7, a legidősebb 73 éves volt, és ahogyan mindenki, úgy ők is remekül megtanulták az egyébként nehéz, összesen 20 számból álló, kétórás műsort. A csaknem 40 énekes eszeveszett hangulatot teremtett, a gitárosok, basszisták, taiko dobosok mindent beleadva zúztak, a gyermekkórus tovább fokozta a már szinte fokozhatatlant, a közönség pedig vevő volt minden egyes hangra: egyetlen nagy, közös szívdobbanás volt az este! A műsor a rocktörténet igazi klasszikusaiból állt. Egyebek mellett felcsendült - mit felcsendült: feldübörgött! - Billy Idol, a The White Stripes, a Depeche Mode, a Metallica, a Green Day, a Nirvana, a Black Sabbath és a Pink Floyd egy-egy dala, a magyar vonalat pedig a Bikini, az Ocho Macho, a Tankcsapda, a Republic és a Quimby képviselte. És a közönség! Igazi családi program volt, ami egy monstre rock-koncert esetében nem megszokott. Mert bár eljöttek a hajukat rázó kemény rockerek is, de nagyjából 6-8 ezres publikum soraiban nagyon sok kisgyerekes szülőt, középkorú vagy éppen igazi veterán örökifjakat is lehetett látni. Hogy sosem felejtik el ezt az estét, az biztos! Nem ez volt az utolsó nagykoncert a CityRocks-tól. Egyelőre még nincsenek közölhető részletek, de a szervezők nem állnak le: pontosan tudják, hogy ezt másoknak is látnia, hallania kell! [2022.08.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Esküvői és party zenekar, Silver Moon zenekar [2022.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu