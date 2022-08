Kapcsolódó cikkek • Magyar film világpremierje Miskolcon! Megérkezett a Magasságok és mélységek előzetese A májusi teaser-trailert követően, alig egy hónappal a hazai mozis premier előtt mutatkozik be a Magasságok és mélységek (16) című nagyjátékfilm előzetese és plakátja. A Csoma Sándor rendezésében készült, megtörtént eseményeken alapuló alkotás Erőss Zsolt (Trill Zsolt) felesége, Sterczer Hilda (Pál Emőke) szemszögéből ábrázolja a valaha volt talán legnépszerűbb magyar hegymászónk elvesztésének fájdalmát, és reményt adó utat mutat a jövő felé. A film a miskolci CineFesten történő bemutatkozása után 2022. szeptember 22-étől látható a hazai mozikban, és ez alkalomból az alkotók egy rendhagyó együttműködésre is készülnek. 2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt Kiss Péterrel együtt eltűnik a Himalájában. Első egész estés filmjében Csoma Sándor a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja , megmutatja, hogy lehetséges megbékélni. A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőkét láthatjuk, míg Erőss Zsoltot Trill Zsolt alakítja. A feszült hangulatú trailer titkaiba Bedő Barna, az előzetes vágója avat be minket: „Ebben a történetben rengeteg a feszültség, a rejtély, különös út sejlik fel. Ezért forognak a snittek, ezért szűkül a kép, ezért halad az előzetes kicsit a thriller irányába.” Csoma Sándor a forgatókönyv írása alatt rendszeresen konzultált Sterczer Hildával, mivel nagyon fontos volt számára, hogy méltó film szülessen a történetéből. Hilda összekapcsolta Sándort a pszichológusával, Tapolyai Emőkével, aki – természetesen az orvosi titoktartás kötelezettségének megtartása mellett – sok mindent megosztott az adott időszakról. Hilda olyan titkos, személyes, intim leveleket is Sándor rendelkezésére bocsátott, melyeket Zsoltnak írt a halála után, sőt ő maga készítette fel a szereplőket a mászós jelenetekre. Nem véletlen, hogy Bedő Barna így nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk a filmtől: „Annyi év után végre megtudhatja mindenki, hogy mi az igazság. Ráadásul hiteles forrásból.” A Magasságok és mélységek című film bemutatójára rendhagyó módon egy különleges kiadvánnyal is készülnek az alkotók. A premier alkalmából jelenik meg a Harmat Kiadó gondozásában a filmet ihlető A Hópárduc felesége – Életem Erőss Zsolttal című nagysikerű interjúkötet egyedi kiadása, új, filmes borítóval és a rendező, Csoma Sándor előszavával. Mint dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója a premierre készülve elmondta: „A kiadó nagyon fontosnak tartja a különböző kulturális területek együttműködését, a szinergiák megtalálását különösen a hazai alkotók esetében, hiszen így a megszülető művek több síkon kapcsolódhatnak még szélesebb kört elérve, ráadásul ezek az együttműködések hozzájárulhatnak a magyar alkotóművészek megismeréséhez is.” A könyv borítójának alapjául a film plakátja szolgált, mely a Laboratory Group munkája. Csoma Sándor rendező 2015 és 2018 között Enyedi Ildikó mesterszakos rendező osztályába járt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kisfilmjei (Tabula rasa – 2015, Nem történt semmi – 2017) több nemzetközi fesztiválon szerepeltek és részesültek elismerésben. A 2019-ben készült Casting című filmjét közel 30 díjjal jutalmazták világszerte, elnyerte a Filmkritikusok díját, valamint a Magyar Filmakadémia tagsága az év legjobbjának választotta. Munkásságát 2020-ban állami kitüntetéssel, Sára Sándor díjjal ismerték el. A Magasságok és mélységek című életrajzi film producerei a CURTIZ című, többszörös díjnyertes Netflix filmet is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan. Az operatőr Tóth Levente, a vágó Márton Dániel, a zeneszerző Balázs Ádám volt. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a JUNO11 Pictures produkciójában és Romwalter Judit koproducer jóvoltából a SPARKS Camera & Lighting koprodukciójában készült. A film nemzetközi premierjére a 18. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában kerül sor, majd szeptember 22-én kerül a hazai mozikba. Forgalmazza a JUNO11 Pictures. [2022.08.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.]

Esküvői és party zenekar, Silver Moon zenekar [2022.07.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu