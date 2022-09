Ötöslottó Szuperkoncert október 1-jén - íme a fellépők névsora Rúzsa Magdi, a Follow The Flow és a Valmar lép fel a 65 éves Ötöslottót ünneplő ingyenes koncerten a Puskás Aréna Szoborparkban október 1-jén. "Negyedik alkalommal rendezünk szuperkoncertet, amelyen mindig népszerű előadók adnak koncertet. Tavaly Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, valamint Lotfi Begi és barátai fellépését mintegy 70 ezren követték, 30 ezren a helyszínen, 40 ezren élőben, online" - mondta Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, a Szerencsejáték Zrt. az október 1-jei koncerten a termékei helyszíni értékesítéséből befolyt összeget az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlja fel. Utóbbi Kapaszkodó gyermekfejlesztő programján keresztül nehéz körülmények között élő gyereket támogat.



"Sokféle együttműködés zajlik a Szerencsejáték Zrt.-vel, folyamatos közöttünk a párbeszéd, rendkívüli helyzetekben, így árvíz vagy a Covid idején is számíthattunk a támogatásukra" - közölte Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. A Kapaszkodó programon keresztül háromezer gyermeknek biztosítanak többek közt iskolán kívüli korrepetálást vagy fejlesztő foglalkozást.



Mager Andrea kitért arra, hogy a tavalyi szuperkoncerten négymillió forint gyűlt össze a Kapaszkodó program támogatására.

Az október 1-jei koncert fő fellépője az egyik legnépszerűbb hazai énekesnő, Rúzsa Magdi, aki két évtizede tartó pályafutása alatt számos teltházas turnén vett részt, sikeres lemezeket készített, megkapta a Fonogram-díjat, a Petőfi Zenei Díjat, valamint a Máté Péter-díjat is.



"Nagyon fontos számomra a koncertezés és örülök, hogy visszatértem a színpadra. Az elmúlt időszakban új dalok is születtek. Nekem is van egy alapítványom, amely hátrányos helyzetű gyerekeket támogat, átérzem az ügy fontosságát" - mondta Rúzsa Magdi, aki év elején hármasikreknek adott életet.



A nyári fesztiválszezonban is számos sikeres koncertet adott Follow The Flow tagjai, Vincze Gergely, Molnár Csaba és Szakács Gergő arról beszéltek, hogy egy várhatóan több tízezres közönség előtt fellépni számukra extra motivációt jelent.

A szuperkoncerten a Valmar is játszik. A két tag, Marics Péter és Valkusz Milán beszámolt arról, hogy az egykori R-Go-sláger, a Bombázó feldolgozásával a közelmúltban keményebb, rockosabb vizekre eveztek.



A szuperkoncertet a fogyatékossággal élők egy külön, a színpad közelében elhelyezett akadálymentes lelátóról élvezhetik. Az eseményre a fővárosba vonattal vagy autóbusszal utazók 50 százalékos menettérti kedvezményben részesülnek október 1-jén a MÁV-Start Zrt. és a Volánbusz Zrt. járatain. Az esemény az Ötöslottó Szuperkoncert közösségi oldalán is követhető lesz.



Az Ötöslottó 65 évvel ezelőtt, 1957. február 13-án indult és manapság is az egyik legnépszerűbb szerencsejátéknak számít Magyarországon. Mager Andrea elmondta, hogy a 18 év feletti lakosság körében csaknem 100 százalékos az ismertsége és minden második felnőtt játszik valamilyen gyakorisággal Ötöslottót.



"A Szerencsejáték Zrt. bevételeinek 10 százaléka származik az Ötöslottóból, hetente 3-3,5 millió alapjátékot játszanak meg rajta" - hangsúlyozta a cég vezetője.



Az Ötöslottón először 1959-ben fizettek ki egymillió forintot elérő összeget, az első milliárdos nyeremény 1999-ben volt, az eddigi legnagyobb nyeremény 6,4 milliárd forint volt 2020-ban. A 65 év alatt voltak tárgynyeremények, épültek lottóházak is. MTI [2022.09.01.]

