Rangos díjjal tüntették ki Maurer Milán táncművészt: "Csodálatos volt" Államalapításunk ünnepén Novák Katalin, köztársasági elnök Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozott Maurer Milán táncművésznek, a magyar táncművészetet színesítő, magas színvonalú előadói és szakmai tevékenysége elismeréseként. A kimagasló elismerést büszkén vette át a tehetséges művész, aki elmondta, milyen érzés volt, amikor a kitüntetésben részesült: - Csodálatos volt a Vigadó dísztermében átvenni a kitüntetést. Csodálkozva olvastam az e-mailt, hogy ekkora állami kitüntetést kapok. Fantasztikus érzés volt, hogy végre elismernek, és ehhez hűen fogom tartani magam a továbbiakban is, vinni az országunk hírét, amerre csak járok - mondta Milán, aki részletezi, hogyan indult a tánc iránti szeretet: - 15 éves koromban kezdtem el a balett iránt érdeklődni. Szerelem volt első látásra. Mindig is nyitott voltam a mozgásra. A színházat kiskoromtól kezdve szerettem. Mikor a Pécsi Nemzeti Színházban szerepelhettem több évadon keresztül az Olivér című musicalben, az volt a fordulópont. Vincze Balázs koreografálta a darabot, és egyből megtetszett a modern tánc és balett világa. Számomra nem csak a díjak jelentik az elismerést, hanem az is, ha olyan országokban léphetek fel, mint az Egyesült Államok, Németország és számos európai ország. Ezzel is viszem kis országom hírnevét és a táncot, amit képviselek. Mindig nagyon vegyesek az érzelmeim a színpadon. Most kezdem csak megtapasztalni azt a megérést, amit éveken át hallgattam a koreográfusoktól. Egy önfeledt szabadságot, de maximális koordináltságot, amelyhez az embernek fel kell nőnie. Milánt legközelebb a XVI. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó közönsége láthatja szeptember 16-án a Frenák Társulat Twins darabjában, majd Bozsik Yvette Varázscirkusz című produkciójában a Müpa színpadán. [2022.09.02.]