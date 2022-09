Vashegyi György lett a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója Több mint száz fellépést tervez a 2022/2023-es évadra a Nemzeti Filharmonikusok (NFZ), amelynek élére októberben új főzeneigazgató érkezik Vashegyi György személyében. A Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar összesen 107 koncertet tervez a most induló évadra: 76 saját rendezésű esemény mellett 31 külső felkérésnek is eleget tesznek majd - mondta el az együttes csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Herboly Domonkos főigazgató. Mint hozzátette, az NFZ egy lemezfelvételre is készül - Massenet Werther című operáját rögzítik -, külföldön pedig egy pozsonyi fellépés, majd olaszországi, belgiumi és japán turnék várnak az együttesre.



A hagyományoknak megfelelően erre az évadra is hét bérletet hirdetett az NFZ, de számos bérleten kívüli koncert is szerepel a programban.



Az évadnyitó hangversenyt Dohnányi Olivér vezényli a Müpában szeptember 25-én, majd október 5-én ugyanitt lesz hallható Verdi Trubadúrjának koncertszerű előadása, Hovhannesz Ajvazjannal a címszerepben és Carlo Montanaro vezényletével.



Novemberben Kocsis Zoltán emlékére ad hangversenyt az NFZ, a karácsonyi koncerten pedig Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a közönség.



Beethoven első három szimfóniájával folytatódik a fiatal felnőtteknek szóló Zenemánia beavató sorozat, az Úton a zene ifjúsági sorozattal pedig az évad során az ország 40 iskolájába jutnak el az NFZ kamaraformációi - közölte az együttes főigazgatója.



Herboly Domonkos emlékeztetett arra, hogy Kocsis Zoltán 2016-os halála óta a Nemzeti Filharmonikusoknak nem volt főzeneigazgatója.



Vashegyi György kiemelte, hogy az NFZ Magyarország legjelentősebb, tisztán állami fenntartású zenei együttese, így óriási megtiszteltetést jelent Kocsis Zoltán nyomdokaiba lépni.



Mint a karmester felidézte, húsz esztendeje tart a munkakapcsolata a Nemzeti Filharmonikusokkal, most pedig azzal a feltétellel vállalta négy évre a főzeneigazgatói felkérést, hogy arról titkos szavazáson a zenekar és az énekkar tagjai is véleményt mondhassanak. Mindkét voksolás bizonyította az együttes bizalmát - tette hozzá.



Vashegyi György elmondta, a "szép és gazdag" idei évadban még nem tervez jelentős változtatást.

Programjának hangsúlyos eleme azonban minden évben egy francia nagyromantikus opera felvétele. 2023 februárjában a Werther bariton verzióját rögzítik Tasszisz Krisztojannisszal és Véronique Gensszal, ekkor koncertszerű előadáson is hallható lesz Massenet darabja a Müpában.



A következő, átmeneti évadban még nagyobb hangsúly jut a nemzetközi együttműködésre, a 2024/2025-ös szezon programjának összeállítása pedig már teljes egészében az új főzeneigazgató feladata - közölte Vashegyi György, hozzáfűzve: a 2024-es Schönberg-évforduló lehetőséget nyújt a Kocsis Zoltánra való megemlékezésre is.



Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója elsősorban a Pászti-bérlet előadásait ajánlotta a közönség figyelmébe.

Októberben egy koncerten lesz hallható Bruckner Te Deuma és Janacek Gagolita miséje, novemberben Schumann Az éden és a préri című oratóriumát Attilio Tomasello vezényli, 2023 februárjában a Gary Graden mesterkurzus díjazottja, Jack Apperley karmestert hívják meg a Tánc című estre, majd március végén Poulenc Stabat materét adják elő.



A Nemzeti Énekkar más zenekarokkal is fellép, Liége-ben és Brüsszelben például a Liége-i Királyi Szimfonikus Zenekar meghívására vesznek részt César Franck Boldogságok című nagyoratóriumának előadásában - mondta el Somos Csaba.

MTI [2022.09.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Brazil hangulatteremtő zene zenekar [2022.08.27.]

Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu