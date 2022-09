Fantasztikus koncertet adott Rhoda Scott és Dés László 2022.09.11 - Vasárnap este elkényeztették azt a 3000 ú koncertlátogatót, akik a Dohány utcai Zsinagógába váltottak jegyet Rhoda Scott és Dés László “Feelings" koncertjére. Ez a páros - az öt tagú együttest beleértve-előszőr játszott együtt hazai közönségnek , és a "Hammond orgona királynője" nem először állt ilyen kihívás elé . A hetvenes években hazánkban robbanásszerű népszerűséget szerzett orgonaművészt nosztalgiával hallgatta a közönség, hisz energiájából, magával ragadó vidámságából és vitalitásából semmit nem vesztett a 84 éves művésznő. Zenéjén átüt - a mai szóhasználattal élve "mindenevő" muzsikus, akit inspirál Mozarttól Dave Brubecken át Charles Aznavour és Sarah Vaughan -a zene iránti alázat és mérhetetlen hit. Lábbasszus kezelés mezítláb ma is mosolyt csal az ott lévők arcára, de lendületes, improvizációs könnyed játéka méltán vált névjegyévé. Magyar zenei élet méltán élvonalbeli dzsesszzenésze, zeneszerzője, előadóművésze Dés László saját szerzeményeivel folytatta a koncertet. Szopránszaxofon különleges rezgése, precíz intonációja társult improvizációs dallamvezetéssel. Pont annyit adott a jazz elemeiből, amennyit a nagyközönség be tudott fogadni és ízelítőt sokszínű zenei világából. Hisz népszerű slágerektől a jazzen át a balettzene mind Dés zenei élettere. Itt kell megemlíteni zenész partnereit, Dés Andrást dobost, Orbán Görgy bőgőst, Lamm Dávid gitárost, Fekete-Kovács Kornélt trombitást, akik nem kísérők, háttérzenészek voltak, hanem egyenrangú " szólisták" az est folyamán. És ha lehetett fokozni, akkor fokozták közös zenéléssel a koncert harmadik részében. " A mezítlábas hölgy" állt a kihívások elé, hol a szopránszaxofon zenei futamai inspirálták improvizációkra, hol belesimult és részese volt az együttes örömzenélésnek. Persze nem maradhatott el a "Nagy utazás" sem, melyet felállva köszönt meg a közönség. Rhoda Scott meg magyarul! A zenén kívül "ajándék" volt látni, hallani Őt, aki bizonyítja, hogy nem kor a 84 év - varázserejű és éltető a crossover zene ! Köszönjük a fantasztikus lehetőséget! - Barna Ibolya -

