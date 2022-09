Forrdalmi ötlettel álltak elő - Kölcsönpoharakból ihatnak hamarosan a bulizók A Cup Revolution év végéig úgynevezett kölcsönpoharat vezet be a legnagyobb koncerthelyszíneken, stadionokban, köztük az A38 Hajón, a Puskás Ferenc Stadionban, a Papp László Budapest Sportarénában, a Barba Negrában és a Tüskecsarnokban. Forradalmi ötlettel állt elő Magyarország egyik legnagyobb repohár-forgalmazó cége. A Cup Revolution év végéig úgynevezett kölcsönpoharat vezet be a legnagyobb koncerthelyszíneken, stadionokban, köztük az A38 Hajón, a Puskás Ferenc Stadionban, a Papp László Budapest Sportarénában, a Barba Negrában és a Tüskecsarnokban. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a felhasználó térítésmentesen használhassa a repoharat. Tíz évvel ezelőtt még egy nagy zenei fesztivál úgy ért véget, hogy a rendezvény területét ellepték az eldobott műanyag poharak, rengeteg hulladékot termelve ezzel. Nem beszélve a kerthelyiségekről, szórakozóhelyekről, futballstadionokról, ahol szintén tömérdek szemét keletkezett. Az évek során bizonyossá vált, hogy az üvegpoharak sem jelentenek megoldást, csak a Szimpla nevű szórakozóhelyen 880.000 pohár tört el vagy tűnt el az elmúlt 20 évben. Mann Dániel, az A Grund tulajdonosa, ügyvezetője elmondta: a szórakozóhelyen az eldobható poharak miatt heti 5 köbméter műanyag szemét gyűlt össze. A problémák megoldására 2019-ben repoharakat vezettek be a vendéglátóipari helyeken. A Cup Revolution konstrukciójának lényege, hogy a rendezvényeken a vendégek nem eldobható műanyagpoharat kapnak, hanem újrafelhasználható, strapabíró, mégis könnyű ivóeszközöket. Az egyszeri pohárdíj befizetése után – ha elfogyott az ital – a használt poharakat tokenre vagy tiszta pohárra cserélik a pultnál. Ezeket a tokeneket nemcsak az adott helyen, hanem az ország számos pontján a szerződött partnereknél is be lehet váltani új pohárra. Már több mint 60 szórakozóhely, sportlétesítmény, strand, fesztivál csatlakozott, hogy csak a legnagyobbakat említsük, a Campus Fesztivál, a Papp László Sportaréna, a Barba Negra és a Puskás Ferenc Stadion. A kezdeményezésben részt vevők mindegyike nyer. A létesítményeknek nem kell a több tonnányi eldobható pohár begyűjtésével, válogatásával, elszállításával foglalkozni. A vásárlók számára kényelmes, trendi, környezettudatos megoldás, ráadásul az eldobható pohár költsége nem épül rá az italuk árára. A legtöbbet a környezet nyer: egyetlen RePohár akár 500 alkalommal használható, ennyi eldobhatót vált ki. Míg az eldobható poharak többnyire egy törökországi üzemből érkeznek, a RevoCup-okat Pécsen, míg a szintén a rendszerbe tartozó Cupler forróitalos poharakat Érden gyártja a cég. A különbséget fokozza, hogy míg az eldobható poharak minden felhasználásához társul az 1300 km-es szállítási lábnyom, addig a CUP Revolution termékei a második használattól már csak az óbudai mosóüzem és a vendéglátóhelyek között „utaznak”. [2022.09.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.15.]

