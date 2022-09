Teltházas első fellépése után ismét Budapesten az amerikai rockbanda Bő három év után ősszel ismét Budapesten lép fel a Godsmack. Az amerikai rockzenekar nyáron végzett az új album felvételeivel, most pedig végigjárja Európa nagyvárosait: Sully Ernáék október 23-án szerepelnek a Barba Negrában. Telt házas koncerten mutatkozott be 2019 márciusában Budapesten a Godsmack. Nem is lehet ezen csodálkozni, hiszen a magyarországi fellépés már igencsak időszerű volt: a több mint 20 millió lemezt eladott csapat 1995 óta működik, vagyis több mint 20 évet kellett várni rájuk. Az együttes legutóbbi, 2018-as lemeze, a When Legends Rise is nagy sikereket ért el, ugyanakkor a legismertebb daluk valószínűleg mind a mai napig az I Stand Alone. Most szerencsére kevesebb mint négy évet kellett várni a visszatérésükre. Sully Erna sűrű időszakon van túl egyébként: tavaly karácsonykor covid fertőzést kapott, ami a szövődményekkel együtt több mint egy hónapig húzódott nála, néhány napra még kórházba is került. Ez saját elmondása szerint őt is meglepte, hiszen rendszeresen fut, 20 évig bokszolt, és persze a koncerteken is ugrál jó két órát a színpadon. A felépülést követően a 2022-es év aktívan telt: elkészültek a nyolcadik nagylemez felvételei, majd nyáron amerikai, most ősszel pedig európai, végül dél-amerikai fellépések következnek. A tervek szerint 2023 első negyedében jelenik meg az új nagylemez, de néhány új dal előzetesként hamarosan meghallgathatóvá válik. Erna azt is hozzátette, hogy ez a nagylemez talán a Godsmack utolsó kiadványa lesz. A frontember emellett a civil szférában is aktív: a zenekarral együtt hozta létre a Scars (sebhelyek) alapítványt, aminek célja, hogy növelje a különböző mentális problémák és betegségek ismertségét a társadalomban, és felhívja arra a figyelmet, hogy milyen sokan szenvednek hasonló nehézségekkel a hétköznapokban. A járványidőszakot követően az Egyesült Államokban (is) emelkedett az öngyilkosságok, ill. a zaklatások száma, és egyre több ember válik szerfüggővé vagy más visszaélés áldozatává, ami még fontosabbá teszi az alapítvány munkáját – legutolsó akciójuk szeptember 10-éhez, az öngyilkosság megelőzésének világnapjához kapcsolódott. Októberben aztán ereje teljében kel át a csapat az óceánon, hogy ismét felejthetetlen élménnyel gazdagítsa az itteni rajongókat. Budapesten október 23-án láthatjuk őket, a Barba Negra fedett színpadán.



a Concerto Music bemutatja:

2022. október 23., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra

Godsmack koncert

Belépő: elővételben 12.900 Ft, a koncert napján 14.900 Ft.

Jegyek kaphatók a rock1 oldalon. [2022.09.19.] Megosztom: