Zeneipari díjat alapít a Music Hungary Szövetség Zeneipari díjat alapít a Music Hungary Szövetség; a nyolc kategóriában meghirdetett elismerést a 10. Music Hungary Konferencia & Showcase második napján, november 30-án adják át Veszprémben. A Music Hungary Konferenciát a szövetség a tavaly elindított hagyományt folytatva egy kurátor - ezúttal Kamau Makumi, a Mary Popkids énekese, zeneszerzője - vezetésével rendezi meg, a "friss szem" ugyanis mindig új szempontokat tud behozni - mondta el a rendezvény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a Music Hungary Szövetség elnöke. Weyer Balázs hozzátette, hogy egy másik tavaly indított kezdeményezést is folytatnak, a konferenciát így ismét feltörekvő, friss zenekarokat bemutató showcase-program kíséri.

A showcase-programról szólva elmondta, hogy idén 3 veszprémi helyszínen 25 zenekar lép fel, akiket pályázaton választott ki a szakmai zsűri.



A kezdeményezés célja, hogy a feltörekvő hazai előadókat összekösse a klubokkal és a fesztiválokkal. Nem zenei tehetségkutatóról van tehát szó, a Music Hungary Showcase-en már fesztiválra kész előadók lépnek fel - hangsúlyozta.



Elmondása szerint a magyar zeneipar szereplőiben élt a remény, hogy 2022-ben sikerül túllépni a koronavírus-járvány okozta nehézségeken, de idén megint csak "tűzoltásra" volt szükség. Az euró árfolyamától az infláción át a KATA megszűnéséig számtalan probléma jelentkezett, amely a zeneipart érzékenyen érinti, részben ezekről a témákról szól majd a konferencia - közölte Weyer Balázs.

Kamau Makumi hozzátette: az idei konferencia fókusza a zene és ember kapcsolata, célja pedig, hogy ezt a témát minden aspektusából körüljárja a magánélettől a technológiai változásokon és trendeken át a határterületekig.



Szó lesz például a zeneipari szereplők munkája és magánélete közötti egyensúlyról, azt kutatva, hogyan lehet teljes életet élni egy ilyen, akár extrém terheléseket generáló iparágon belül.



A konferencia vizsgálja majd a zenei klubok feladatait, a helyi kulturális életbe való beépülési lehetőségeket, de a változó gazdasági környezet jelentette kihívásokat, a zeneipari szereplők anyagi kilátásait is - adott ízelítőt Kamau Makumi.

Süli András, a szövetség elnökségének tagja elmondta, idén először adják át Music Hungary díjakat.



Mint emlékeztetett, Magyarországon léteznek már specifikus zenei díjak. A Music Hungary díjjal azonban a szövetség komplex zeneszakmai elismerést kíván létrehozni, amely a könnyűzene kiemelkedő tehetségeit és szakembereit tünteti ki a zenészektől a háttérben dolgozókig - emelte ki.

A díjat nyolc kategóriában ítélik oda, elismerve a legjobb zeneszakmai háttérteljesítményt, az év magyar zenei produkcióját, a legjobb vizuális teljesítményt, a leginnovatívabb zeneipari újítást, valamint a legjobb egyéni szakmai teljesítményt.

Ezen felül kitüntetik a zeneiparral foglalkozó újságírókat, a hasznos társadalmi kezdeményezéseket, továbbá a zene és más művészeti ágak vagy akár a tudomány érintkezési pontjaiban létrejött produkciókat is.



Süli András felhívta a figyelmet arra, hogy október 2-ig lehet elküldeni a jelöléseket, amelyekből héttagú szakmai bizottság állítja össze a döntősök listáját, hogy végül november 30-án hirdessék ki a nyolc kategória nyerteseit. MTI [2022.09.22.]

