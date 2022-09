Jah - Pimasz újdonsággal jelenkeztek Hadas Alfrédék Szemtelen szöveg, végtelen humor és a műfajban elmaradhatatlanul megjelenő női idomok. Mint zsák a foltját talált egymásra szájzsonglőr Hadas Alfréd és korábbi zenei projektjeiért Fonogram-díjra jelölt 9IN9ER új zenéjében, ami egész egyszerűen a „JAH” címet kapta. A Sztárban sztár leszek! egykori versenyzője, egyben az eddigi egyetlen, aki továbbjutott a döntőbe rapperként nem más, mint Hadas Alfréd. Először 2017-ben bukkant fel „Touchie”-ként angol nyelven írt szövegeivel, a „Fast Life” pedig két héten át volt listavezető a Spotify-on és az iTunes Top100 legjobb 10 dalai közé is bekerült. Első, „Metamorfózis” című EP-je már magyar nyelven született, a TV2 műsora után pedig egy új irányt vett „Engedj el” és „Táncolj” című trackjeivel. Alfréd rendkívül népszerű a TikTok platformján is, a #hadasalfred 6,5 millió feletti megtekintésnél tart, és ez napról napra növekszik. Idén ősszel Alfréd eltökélt magyar rappertársával, 9IN9ER-rel egy új alkotói munkába vágtak bele, amelyből egy extravagáns felvétel készült el. „Eredetileg a „JAH” véletlenül született: úgy mentem át 9IN9ER-hez, hogy életem legrosszabb szövegét hoztam össze, de ő meglátta benne a fantáziát. Egyszerű, de mégis ütős lett a végső hangzás. Egész kreatív folyamat alatt próbáltak elrugaszkodni a valóságtól úgy, hogy egyszerű legyen, de mégis más perspektívából közelítsen meg egy témakört” – mondta el az előadó. Az újdonságból persze, a csaj szereplők sem maradhattak ki, a fiúk egy a számhoz hű tréfás videóklippel együtt debütálnak, amit képről képre ők álmodtak meg. [2022.09.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat 72 óra szolgáltatás [2022.09.22.]

