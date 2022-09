"Örömzenére készülünk" - A Müpában ünnepel a Malek Andi Soulistic Malek Andi Soulistic - születésnapi jubileumi koncertre készül. A november 19-ei esemény előtt az egyik főszereplőt, Jáger Bandit kérdeztük. Idén hatéves a Malek Andi Soulistic, melynek köszönhetően ma már más fogalmunk van arról, hogyan szól a lélek zenéje. A zenekar a neves énekesnő, Malek Andrea és a zongorista-zeneszerző, Jáger Bandi együttműködéséből jött létre 2016-ban. A formáció egy különleges projekt, amely a jazz és a soul stílust ötvözi a népzenével - a „Soulistic” név a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal. Hat éve lépsz fel Malek Andival. Milyen volt ez a hat év?

Csodálatos volt tényleg, egy isteni találkozás, 2016-ban hívtam el először egy koncertre vendégként, akkor meg Andi Ausztriában élt. És annyira jól sikerült a koncert hogy utána megbeszéltük hogy csináljunk egy projektet, Ez lett a Malek Andi Soulistic!



A Malek Andi Soulistic ezen a koncerten az elmúlt hat év kedvenc dalaiból válogat, de az együttes meglepetésekkel is készül: sztárvendégekkel, képekkel és videóbejátszásokkal. „Nem gondoltam volna hat évvel ezelőtt, amikor elhívtam Malek Andit egy koncertre vendégként, hogy ez egy sorsszerű találkozás lesz, és ilyen sikere lesz ennek a produkciónak” - mesélte Jáger Bandi az együttes létrejötte kapcsán. Kettejük produkciójában kulcsfontosságú szerepet játszik az örömzene és a hit. Az énekesnő összetéveszthetetlen hangja és dalszövegei, a jazz-zongorista és dalszerző friss és izgalmas világnézete, valamint a fantasztikus zenészekből álló zenekar közös dinamikája különleges, spirituális zenei élményt ígér.



Bandi elárula: "A műsor két részből fog állni, lesz egy moderátor az egész koncertnek Novodomszky Éva személyében, aki régi barátunk és nagyon szeretjük öt, ő fogja összefogni és levezényelni a koncertet."



Az ünnepi koncerten ott lesz Szulák Andrea, Dés László és Karácsony János James. Miért rájuk esett a választásotok?

Egyrészt, mert nagyon szeretjük a zenéjüket, tiszteljük a művészetüket, másrészt pedig az Andi is, én is, illetve a zenekar is többször dolgoztunk együtt és mindig nagy élmény volt és most is egy örömzenére készülünk



Mivel foglalkozol, amikor nem a Malek Andi Soulistic-kel lépsz fel?

Amióta megalapítottam a Soulistic-kot azóta már csak ezt csinálom. Zeneszerzője, producere, szervezöje és zongoristája vagyok. Szóval teljes embert kívánó feladat, de ez mellett zeneszerzés, hangszerelésssel foglalkozom. És hívő emberként istent keresem, imádkozom stb



Jegyek, info a koncertről [2022.09.22.]

