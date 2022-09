Ők lesznek az októberi MusicalPlusz fellépői Október 16-án délután, öt kiváló musical színész ad különleges koncertet a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színpadán. A rendezvénysorozat különlegessége, hogy népszerű musical dallamok mellett mindenféle zenés műfajból szemezgetnek a fellépő művészek. A MusicalPlusz előadásain olyan különleges duettek, tercettek valósulnak meg, melyek színházi körülmények között elképzelhetetlenek. Olyan színészek találkoznak és énekelnek együtt, akiknek máshol nem lenne alkalmuk egy színpadon állni, emiatt különleges hangulat lengi be az egész műsort.



A népszerű musical dalok mellett elhangzanak opera áriák, operett részletek, pop és rock nóták, sőt, saját szerzemények is.



Október 16-án első alkalommal lép fel Kardffy Aisha, akit a Rómeó és Júlia címszerepében csodálhatott meg az Aréna színpadán a musicalt szerető közönség, de ugyanilyen jól formálta meg Constanzét, Mozart feleségét is a Mozart! musicalben, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Vágó Zsuzsi rengeteg népszerű musical jelentős női szerepét eljátszotta, már jó ideje nem látható kőszínházban, ugyanis minden idejét anyai örömeinek szenteli. Éppen ezért is különleges minden alkalom, amikor közönség elé lép és újra énekel. Olyan sikeres musicalekben játszott cím- és főszerepet, mint a Rómeó és Júlia, a Rebecca, az Elfújta a szél, a Rudolf, sokáig lehetne sorolni, kíváncsian várjuk, ez alkalommal milyen dalokkal lepi meg a közönséget.



Bot Gábort, elsősorban a Vámpírok Bálja Krolock Grófjaként és az Operaház Fantomja Rauljaként ismerheti a budapesti közönség, de vele leginkább vidéki színházakban találkozhatnak a nézők. Lassan alig találni országszerte olyan színházat, ahol ne szerepelne Kocsis Dénes neve. Akár musical, akár prózai előadásról van szó, mindent megold. Legutóbb a Békéscsabai Jókai Színházban mutatkozott be a Drakula horror-rockopera ősbemutatójának címszerepében. Emellett folyamatosan játszik a Budapesti Operettszínházban, többek között Istvánt, az István, a király rockoperában. Serbán Attila szintén sokoldalú művész, legutóbb a Madách Színház legújabb bemutatóján az Aranyoskám címszerepében brillírozott, mint Michael / Dorothy, elképesztő volt. Frissen debütált a Budapesti Operettszínház színpadán Laborcként, az István, a király-ban, valamint a MusicalNeked legújabb, nagyszabású produkciójában a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalben. Az biztos, hogy aki ellátogatnak a 87. MusicalPluszra, sok megható pillanatban és nevetésben lesz része. Helyszín: Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Időpont: 2022. október 16. 14.00



Jegyvásárlás [2022.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.24.]

teodora szolgáltatás [2022.09.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu