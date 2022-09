A zene világnapja - Mozi-koncerttel várja a közönséget a Danubia Zenekar Mozi-koncerttel várja a Danubia Zenekar a közönséget a zene világnapja alkalmából pénteken: három moziban - két budapesti és egy mátészalkai helyszínen - egy időben vetítik az együttes koncertfelvételét. Csaknem 40 éve, 1975 óta Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész kezdeményezésére az egész világon október 1. a zene ünnepe - emlékeztetnek a szervezők az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.

Mint Hámori Máté karmestert, a Danubia művészeti vezetőjét idézik, a felső tagozatos és középiskolás diákok számára állították össze a koncertfilmet, amelyben megjelennek az ÉNekÚT ingyenes, élményközpontú zeneoktatási platform anyagai, a zeneművek között pedig szórakoztató magyarázatokkal, kiegészítésekkel segíti a klasszikus zene könnyebb megértését.



"Az előadás nemcsak közelebb hozza a klasszikus zenét a fiatalokhoz, hanem közösségi élményt is nyújt. Megmutatja, hogy a zene mennyi mindent képes adni, és hogy tud segíteni nehéz helyzetekben" - mondta, hozzátéve: a koncertfilm hasznos kiegészítő anyag lehet ének-zenét oktató pedagógusok számára is.



A csaknem 500 diák és tanáraik az idén először vehetnek részt a mozit és a klasszikus zenét ötvöző MoziZene eseményen Budapesten és Mátészalkán. A szervezők célja, hogy a későbbiekben az ország minél több városában és mozijában így ünnepelhessék a zene világnapját.



Pénteken Budapesten délelőtt a MiMozink - Lurdy Mozi és a Sugár Mozi, Mátészalkán délután a Zukor Adolf Filmszínház ad otthont a vetítéseknek. [2022.09.30.]

