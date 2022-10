Budapestre jön a Lordi Bár a Lordi is koncertek kihagyására kényszerült az elmúlt években, a finn szörnyzenekar nem tétlenkedett, így most bombasztikus új kiadvánnyal tér vissza a színpadokra: október 12-én Budapesten is bemutatják Lordiversity című hétlemezes kiadványukat. Az 1992 óta működő Lordinak lételeme a meghökkentés, és ez nem csak a híres maszkokra és öltözékekre terjed ki. Tavaly novemberben az együttes egy sosem látott, „szörnyen nagy” új kiadvánnyal lepte meg hallgatóságát: a Lordiversity valójában egy olyan box set, ami nem kevesebb, mint 7 új nagylemezből áll!





Mr. Lordi így mesélt a keletkezés hátteréről: „2020 márciusában derült ki, hogy a koronavírus miatt le kell fújnunk a turnét. Azon gondolkodtam, hogy valahogy ki kell használnom ezt a sok, kényszerű szabadidőt. Úgyhogy neki is láttam egy új lemeznek, bár a



Így született meg a hét darabos Lordiversity, ami a Superflytrap, The Masterbeast from the Moon, Abusement Park, Humanimals,



"Az adott évtizedre jellemző hangszereket és erősítőket gyűjtöttünk össze, hogy megidézzük a korabeli hangzást. A ’70-es évek lemezeit például szalagos magnetofonnal vettük fel, és többek között egy eredeti Hammond orgonát is megszólaltattunk. Ez hatalmas élmény volt, és egyben komoly kihívás is: ha a felvétel alatt bárki hibát vét, az egy-az-egyben rögzítésre kerül a szalagra… akkoriban a technológia még nagyon kevés utólagos trükközést tett lehetővé.” Mr. Lordi így mesélt a keletkezés hátteréről: „2020 márciusában derült ki, hogy a koronavírus miatt le kell fújnunk a turnét. Azon gondolkodtam, hogy valahogy ki kell használnom ezt a sok, kényszerű szabadidőt. Úgyhogy neki is láttam egy új lemeznek, bár a Killection alig három hónapja jelent meg akkor. Hamar arra jutottam, hogy elég unalmas lenne készíteni egy újabb hagyományos Lordi albumot. És mivel a megelőző anyag, a Killection egy képzeletbeli válogatáslemez volt, ami korábban nem létezett albumokról válogatott dalokat, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most teljes egészében megírnám ezeket a bizonyos nagylemezeket is?”Így született meg a hét darabos Lordiversity, ami a Skelectric Dinosaur Abracadaver és Spooky Sextravaganza Spectacular című egyes albumokból áll össze. Ezek mindegyike az adott korra jellemző zenei, technikai megközelítéssel, hangszerekkel lett rögzítve, hogy minél autentikusabb legyen."Az adott évtizedre jellemző hangszereket és erősítőket gyűjtöttünk össze, hogy megidézzük a korabeli hangzást. A ’70-es évek lemezeit például szalagos magnetofonnal vettük fel, és többek között egy eredeti Hammond orgonát is megszólaltattunk. Ez hatalmas élmény volt, és egyben komoly kihívás is: ha a felvétel alatt bárki hibát vét, az egy-az-egyben rögzítésre kerül a szalagra… akkoriban a technológia még nagyon kevés utólagos trükközést tett lehetővé.”

A 2021 novemberében megjelent Lordiversity után most érkezett el az idő arra, hogy egy turnét is reálisan lehessen tervezni. Budapest az első állomások között szerepel, október 12-én játszanak majd a



Jegyvásárlás A 2021 novemberében megjelent Lordiversity után most érkezett el az idő arra, hogy egy turnét is reálisan lehessen tervezni. Budapest az első állomások között szerepel, október 12-én játszanak majd a Barba Negrában Blue Stage színpadán. [2022.10.03.] Megosztom: