A Lord Of The Lost Budapesten lép fel októberben A német gothic, dark metal csapat a Nachtblut és a Scarlet Dorn társaságában érkezik a Barba Negrába október 13-án. Lord Of The Lost nem az a lazsázós zenekar. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a 2021-es JUDAS dupla lemezük, mely azonnal a német sikerlista második helyén nyitott meghozva ezzel az eddig legnagyobb elismerést a St. Pauli-ban székelő csapatnak. Sajnos a pandémia közbeszólt, így a turné váratott magára. Egy olyan világban élünk, ahol rengeteg ember keres menedéket a zenében, a Lord Of The Lost (Az elveszettek ura) név pedig igazán most nyer értelmet. Így a Homecoming Tour 2022 turné is sokkal több, mint csak a JUDAS lemez bemutató körútja. Sokkal többet jelent mind a zenekarnak, mint a rajongónak. Ez valóban egy hazatérés, hazatérés az élő zene világába, a színpadokra. A Lord Of The Lost koncertek mindig is többek voltak szimpla koncertnél. Mondhatni nagyon szoros kötelék a rajongók és a zenekar között, családias összetartozás, világítótorony a sötétben. Ezúttal pedig talán még erősebben.



Barba Negra Blue Stage színpadára október 13-án.



A Homecoming turné során 9 országban 21 állomáson lehet majd találkozni a Lord Of The Lost legénységével. A JUDAS lemez mellett a mindenkori kedvenc nótákból kapunk majd válogatást elfeledtetve velünk a minket körülvevő világot és elhozva nekünk azt, amire vártunk: a megvadulást. Legyen az a színpadon, vagy az előtt.