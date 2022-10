Pályaválasztási fesztivált rendez a PTE Koncertek és nyereményjátékok is várják a karokat, képzéseket bemutató standok mellett azokat, akik ellátogatnak a Pécsi Tudományegyetem (PTE) pályaválasztási fesztiváljára október 14-én - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-vel. Közleményükben azt írták: a harmadik alkalommal megrendezendő, idén a pécsi Expo Centerben zajló Kultúrfeszten a leendő egyetemi hallgatókat és szüleiket hagyományos standos kiállítói tér mellett szakmai előadásokkal, tanácsadásokkal, és koncertekkel, nyereményjátékokkal várják. A Kultúrfeszten fellép majd a Made in B, O'Sullivan, Mehringer és Pixa, de például dalszerző kurzust tart Beck Zoltán, a 30Y együttes frontembere, a PTE adjunktusa. A rendezvényen ott lesznek az egyetem kiemelt partnerei is - olvasható a közleményben.



Győrffy Zoltánt, a PTE kapcsolati igazgatóját idézve azt írták: a rendezvénnyel szeretnék elérni, hogy egy napra minden érdeklődő belecsöppenjen abba a világba, abba a hangulatba, amit Pécs és a PTE kínál.



Az igazgató kiemelte: az új felvételi szabályok ismertetéséről, a karok kínálatán és a kollégiumi lehetőségeken át, az egyetemi sportéletig és diákversenyekig minden területről kaphatnak információt az érdeklődők, ráadásul négy olyan fellépő is lesz, akiknek életútjának legalább egy része az intézményhez kötődik.



A fesztivál látogatása október 14-én, pénteken 10 és 17 óra között ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk a felveteli.pte.hu/kulturfeszt oldalon és a 3. Irány a PTE! Kultúrfeszt nevű Facebook-oldalon olvashatók - hívták fel a figyelmet a szervezők. [2022.10.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors hitelre van szüksége? szolgáltatás [2022.10.02.]

gazda szolgáltatás [2022.10.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu