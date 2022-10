Ajánljuk! Október 23-án is Sétatörténelem Bagi Ivánnal! Nemzeti ünnepről csipetnyi humorral A Sétatörténelem internetes kisfilm izgalmas vizuális élményt nyújt minden korosztály számára, méghozzá úgy, hogy a fiatalabbak élményszerűen és jókedvűen ismerhetik meg hazánk történelmi értékeit, jelen esetben az ötvenhatos forradalom időszakát. A népszerű humorista, a 2019-ben Karinthy gyűrűvel kitüntetett Bagi Iván, Duhonyi József producerrel összefogva álmodta meg a Sétatörténelem című interaktív, kisfilm-sorozatot, melynek keretében virtuális sétákon tárulnak fel a magyar történelem ismert és titokzatos eseményei. 1956. október 23-ról szól a sorozat harmadik epizódja, amely megtekinthető a Videa.hu portálon. Ivánt ezúttal is egy jól ismert stand-upos, a történelem szakon diplomázott Szép Bence kíséri el útján. Az érdekes beszélgetés, nem csak humorral fűszerezi és teszi érdekessé a nevezetes nap bemutatását, hanem olyan fontos kérdésekre is válaszokat kaphatunk, mint például, hogy pontosan mikor és hol voltak az első összecsapások a hatalommal 1956 őszén? Tényleg harcoltak lekvárral a szovjet páncélosok ellen a forradalmárok? A humorista páros a "sétafilm" műfaját meghonosítva küldetésének érzi, hogy a fiataloknak izgalmasan mutassa be a nevezetes napon történteket, és ami mögöttük van. Bagi Iván örömmel nyilatkozott az unikális kisfilm-sorozatról: "Remélem, hogy ezzel a fiatalos, laza kisfilmmel, sokkal közelebb tudjuk hozni a diákokhoz a magyar történelmet. Elárulom, hogy diákként egy időben nekem rosszul ment a történelem. Ha ilyen vicces kisfilmekből tanulhattam volna, talán hamarabb megkedvelem a törit, és jobb jegyeket kapok." A Sétatörténelem október 23.-ról szóló, legújabb epizódját itt lehet megtekinteni: [2022.10.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

gazda szolgáltatás [2022.10.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu