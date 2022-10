Louis Tomlinson végre Budapesten! Néhány hete az énekes bejelentette, hogy második albuma Faith In The Future címmel 2022. november 11-én jelenik meg, amit egy vadonatúj világkörüli turné követ majd. Louis Tomlinson a One Direction tagjaként vált ismertté, amely minden idők egyik legsikeresebb fiúbandája volt. Több 1D dalt írt, mint bármely más bandatag. A zenekar életművéből számos slágerben, és összesen 38 dalban szerepel dalszerzőként. A banda 2016-os leállását követően Tomlinson még abban az évben kiadta debütáló szólókislemezét, amely a második helyet ért el a brit kislemezlistán, és platinalemez lett az Egyesült Királyságban. A következő években folyamatosan jelentek meg kislemezei, végül 2020 januárjában jelent meg első szólóalbuma, a Walls. Az album a 4. helyen debütált az Egyesült Királyságban, az USA-ban pedig a Billboard top10 albumlistára is felkerült. Tomlinson 2020 nagy részét végigturnézta volna, de a járvány okozta halasztások miatt végül 2022 februárjában tudott elindulni, és összesen 81 koncertje volt az első szólóturnéján. A lezárások alatt adott egy streaming koncertet Londonban, amelyre több mint 160 ezer jegyet adtak el, ezzel jelenleg Tomlinson tartja a Guiness-rekordot a legtöbb eladott jeggyel férfi előadó élőben közvetített koncertjére. Néhány hete az énekes bejelentette, hogy második albuma Faith In The Future címmel 2022. november 11-én jelenik meg, amit egy vadonatúj világkörüli turné követ majd. És ennek a turnénak már hazánk is része, Louis Tomlinson első magyarországi koncertjére 2023. szeptember 15-én kerül sor a Budapest Arénában! A koncertre jegyekhez elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai, valamint a regisztrált Live Nation tagok juthatnak október 19-én 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés október 21-én 10 órakor indul.



