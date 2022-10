Novemberben újra Balkan Party Budapesten Az eseményre a Living Roomban kerül sor. Balkan Party November 5. szombat Living Room (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.) Kapunyitás 20.30h 21h Mesélő délvidéki kastélyok c. könyv bemutatása, Podhorányi Zsolt szerzővel beszélget Korhecz Imola 22h Yu party (balkáni mulatós zene) Rezidens: DJ Macsity

Balkáni gasztrosarok a Balkan Grill jóvoltából: friss túrós és húsos burek Belépő: 2500 Ft November 5-én visszatérünk a kedvenc házibuli helyszínünkre, a Living Roomba (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.), itt zárjuk a 2022-es évet! Egy csodálatos könyv bemutatójával indul az est: a Mesélő délvidéki kastélyok második, bővített kiadását Podhorányi Zsolt szerző és Korhecz Imola Radnóti-díjas előadóművész mutatják be, Imola részleteket olvas fel a könyvből. Ha felállsz egy tökre akár a Gellérthegyig is elláthatsz – tartotta a mondás a Bácskában, és a mondás (legyen az akár nagyotmondás), mese, legenda, úgy virágzott ezen a síkvidéki tájon, mint elsőrangú földjén a napraforgó.



Úgy képzelték, a magyar dzsentri errefelé naphosszat pohárral kezében sétálgat, és a lovát is vendégül látja, ha mulat. Mi tagadás, olykor a bácskai urak életvitele is táplálta a szóbeszéd Gömböc-szörnyetegét. Lelbach Gyula, amikor pesti színésznőt látott vendégül, rózsaszirommal szórta fel a fogat útját a vasútállomástól a szabadkai színházig. Az egész társulat pedig napokig vendégeskedett a birtokán – az elmaradt előadásokat a nábob fizette. Nagybudafai Vermes Lajos igazi olimpiát álmodott a festői Palics partjára.



Ha pedig egy bácskai úr álmodik, akkor épületek nőnek ki a földből, aszfaltos biciklipálya létesül, versenyzőkkel, szurkolókkal, újságokkal, rekordokkal – vagyonokért. Az igaz történetek abban különböztek errefelé a legendáktól, hogy ritkán tartogattak boldog befejezést. A magyar földbirtokos világ elmúlásának első felvonása a határon túli területeken játszódott. Meglepett, tanácstalan szereplőkkel, tragédiákba forduló sorsokkal. Sokan egyszerűen nem értették, hogyan lehetett a társadalom elitjének tagjaiból másodrendű, zaklatásoknak kitett állampolgár az új hazában. 22h-tól DJ Macsity pörgeti a korongokat és indul be a déli őrület hajnalig, táncolni, énekelni fogunk kifulladásig, örülni a találkozásnak, barátságnak! A Balkan Grill ezúttal friss túrós és húsos burekkal készül, hogy feltöltsük a táncban, éneklésben lemerülő energiatartalékaink. Amire figyeljen minden törzsvendégünk: korlátozott a helyszín befogadóképessége, ezért érdemes időben jönni, elég gyorsan telt ház lesz. [2022.10.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

