Az ország legidősebb aktív színésznője: 94 évesen újra színpadra áll Csernus Mariann, a legendás Kossuth-díjas színésznő a Bethlen Téri Színházban adja elő a Vizsolyi Biblia 2.0. című estéjét. 2017 után újra látható a Vizsolyi Biblia 2.0. című előadás Csernus Mariann tolmácsolásában. Az idén 94. születésnapját ünneplő legenda az elmúlt négy évtizedben eddig körülbelül 350 alkalommal adta elő saját szerkesztésű estjét, amit a tervek szerint a 2022/2023-as évadban három alkalommal láthat a Bethlen Téri Színház közönsége. Az első előadás november 2-án, 19:00-kor lesz a VII. kerületi teátrumban. A hírről a színház évadbejelentő sajtótájékoztatóján értesült a közönség. Az ország legidősebb aktív színésznője nem tudott személyesen részt venni a sajtótájékoztatón, de rendezőasszisztense, Navarrai Mészáros Márton személyesen juttatta el a Pesti Magyar Színház művésznőjének levelét, amit teljesen terjedelmében közlünk. Tisztelt Közönség! Valaki volt olyan kedves, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy 2017 óta nem játszottam a Vizsolyi Bibliát. Sem a Magyar Színházban, ahol 2006-ban újra bemutattam, sem másutt. Most felkértek rá, újból játszom, három alkalommal - ezúttal a Bethlen téren. Örülök neki, mert habár kilencvennégy éves leszek a következő hónapban, a kisujjamban van a teljes Újszövetség: a Bibliával kelek-fekszem. Önálló estem két részből áll, nagyjából bő egy órát töltök színpadon. Az első részben az Elöljáró Beszéd, Mózes első könyve, a Bírák könyve, Sámuel első könyve, Dávid LI-ik Zsoltára hangzik el. A másodikban Ézsaiás Próféta könyve, Máté írása szerént való Evangéliom, majd János evangéliuma, végül Szent Jánosnak Jelenése következik. A lezárás változatlanul Pál első levele a korinthosziakhoz. Csók, Mariann A művésznő tavasz óta nem állt a világot jelentő deszkákon, de már gőzerővel készül a fellépésre; a napokban készült el a vadonatúj kosztümje, illetve vadonatúj képeket is késztettek róla a produkcióhoz. Az előadást a Bethlen Téri Színházon kívül Erzsébetváros Önkormányzata támogatja. A VII. kerület alpolgármestere, Szűcs Balázs református lelkész a sajtótájékoztatón hozzáfűzte; a kerület célja, hogy ilyen és ehhez hasonló színvonalas, kulturális programokat támogassanak a jövőben. Az előadásról:

Károli Gáspár: Vizsolyi Biblia 2.0. "Ez a Biblia a színész-emberé. Amit hallunk, Csernus olvasata, amit látunk az is csak az övé. Mégis mindnyájunké, attól az emberségtől, ami minden percében jelen van a színpadon. Szenvedélye s szenvedése is, és sokszor a humora. Az alig két órába átemelt töredékek egésznek tűnnek, mert a részletek egymásra épülnek. Csernus azt ragadja meg, amiben emberi helyzetet, emberi közlést talál és lényegeset. Amikor ember szól az emberhez és emberi, ha Isten beszél hozzánk"

(Tarbay Ede - Vigilia) Rendező: Csernus Mariann

Főszereplő: Csernus Mariann

Rendezőasszisztens: Navarrai Mészáros Márton

Jelmez: Bakos Bogi

Fotó: Hatházi Tamás



Előadás hossza: 70 perc

Előadás időpontja: 2022. november 2; 19:00

Előadás helyszíne: Bethlen Téri Színház



Jegyvásárlás

[2022.10.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors hitelre van szüksége? szolgáltatás [2022.10.24.]

Hitel ezüst egyének szolgáltatás [2022.10.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu