KARTHAGO koncert lesz az Arénában! A legendás zenekar „KARTHAGO szimfonik-Máté Péter in Rock!” címmel ad óriáskoncertet 2022. november 19-én szombaton, a Papp László Budapest Sportarénában! A Karthago együttes – 43 esztendős töretlen és magas művészi színvonalú munkássága elismeréseként – tavaly állami kitüntetést, Máté Péter díjat kapott, ennek átvétele után született meg az ötlet Szigeti Ferenc zenekarvezető fejében, hogy egy teljes nagylemeznyi dal feldolgozásával tisztelegjenek Máté Péter kivételes életműve és hatalmas zenei öröksége előtt, és elkészített egy teljesen új albumot az énekes-szerző zseni legszebb dalaiból, a Karthago saját rock-stílusában feldolgozva. A Máté Péter in Rock! című lemez júniusban jelent meg, a MAHASZ idei 25. heti toplistáján első helyén nyitott és azóta is az élbolyban szerepel a listákon. A koncerten, ami egyben az új album bemutatója is a Máté Péter feldolgozások mellett a 43 éve változatlan felállásban működő hard rock/westcoast zenekar saját legendás dalait is, - a még teljesebb hangzás és lenyűgöző zenei élmény fokozására, - az 54 tagú Szolnoki Szimfonikus Nagyzenekar fogja kísérni. Egy igazán különleges, felejthetetlen estének nézünk elébe, hiszen miközben tulajdonképpen új rock-számokat hallgathatunk, a dallamok és szövegek viszont egytől egyik ismerősek lesznek. „Mi hittünk és hiszünk ebben az albumban, valamint abban, hogy a lemez összehozza azokat, akik eddig csak a rockzenét szerették, azokkal, akik Máté Péter dalait, munkásságát kedvelték. Véleményem szerint az igényes, dallamos muzsika mindig nagybetűs ZENE marad, bármilyen hangszerelésben is – lám, most éppen rockzenei köntösben.” – osztja meg gondolatait az albumról Szigeti Ferenc. A „KARTHAGO-szimfonik-Máté Péter in Rock!” a legendás KARTHAGO-val és Máté Péter örök dalaival, a lenyűgöző színpadi látványelemekkel és egyedi show-val körített káprázatos zenei produkció felejthetetlen estét és egy életre szóló élményt ígér.



