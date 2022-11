Végtelen lehetőségek és a jövő kedvencei a hetedik Budapest Showcase Hubon

Véget ért a hetedik Budapest Showcase Hub, ahol 13 ország, 31 előadója lépett fel Budapest-szerte. A klubfesztiválhoz kapcsolódó zeneipari konferencián mindeközben neves bookerektől, szakemberektől és fesztiválszervezőktől tanulhattak a látogatók. A Liszt Ünnep részeként megrendezett fesztivál alatt számos együttműködés is útnak indult, a Mörk például két külföldi fesztiválra is meghívást kapott – a BUSH célja az ehhez hasonló lehetőségek feltárása az előadók számára.

Október 19-én Ivan Dorn energikus koncertjével kezdődött az idei BUSH a Magyar Zene Házában. Az ukrán énekes-dalszerző másnap is visszatért a Fészek Művészklubban tartott konferenciára, ahol szerzői életútjáról és a háború hatásairól is mesélt. Emellett a kétnapos szakmai programon a látogatók a legmeghatározóbb ügynököktől tanulhattak, mint például Claudio Lillo (CAA), aki többek között ASAP Rocky ügynöke, André Marmot (Earth Agency) és Stuart Kennedy (ATC), de a Europe in Synch szervezésében egész napos workshopon tanulhattak a synch-ről, megismerkedhettek Simon Goffe (Worldwide FM, We Out Here Festival) izgalmas életútjával, sőt, a Zeneszöveg.hu előadásán egy AI-rendszer által írt dalt is meghallgattattak. A BUSH szakmai partnere a Petőfi Kulturális Ügynökség – Hajógyár volt.

A showcase-fesztivál tálcán kínálta a résztvevőknek a lehetőséget a kapcsolatépítésre, egész nap zajlottak a megbeszélések, este pedig a koncerteken az előadók bizonyíthattak. A Mörk a Rumbach utcai zsinagógás fellépése után például már egy lengyel és egy román fesztiválra is felkérést kapott, valamint az Europavox is készített egy ötös listát arról, kiket szeretnének meginvitálni a jövőben, de több hasonló együttműködés is útnak indult a BUSH-nak köszönhetően.

A zenerajongók olyan koncerteket hallhattak a BUSH alatt, amelyekre jó eséllyel egy-két éven belül már súlyos belépőket kell fizetnünk, mint például Fran Vasilić, a 52 Hertz Whale, Daniel Levi, Alejas, a Bel Tempo, Sofia Zadar, az Alfah Femmes, a GranCanada, a Pantaloons, a teepee, a The Cassino, Veni, a Zimbru vagy a Meteo, akik a fesztiválon mutatták be új lemezüket. A záróestén fellépő Monikaze nem sokkal a fesztivál előtt kapta meg a hírt, hogy jelölték a Music Moves Europe díjra mint a 15 legígéretesebb európai előadó egyike – koncertjén bizonyította is, hogy mennyire érdemes odafigyelnünk rá. A BUSH célja pedig pont ez: megmutatni a zenészeknek és a velük dolgozóknak, hogy mennyire erős a kelet-európai piac és segíteni nekik abban, hogy minél sikeresebben juttassák el zenéjüket új közönségekhez.



