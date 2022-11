Tiétek a színpad - Keresik napjaink ifjú La Mancha lovagját! A La Mancha lovagja című musical máig ható üzeneteiből kiindulva a Budapesti Operettszínház pályázatot hirdetett az általános és középiskolai csoportok, drámatagozatok, valamint szakkörök részére Tiétek a színpad címmel. A színházi vetélkedő jelentkezési határideje szeptember 29-e volt. „Ha talán jobb lesz így a világ,

nem volt értelem nélkül a lét.

És a vérem nem hiába hullott

elértem a távoli célt!”

A Budapesti Operettszínház missziója, hogy a La Mancha lovagja című előadással is felemelje a lelket, lenyűgöző színészi alakításokkal és izgalmas látványvilággal, hiszen: „a lélek, csak az segít tovább" Az eredeti musical premierje 1965. november 22-én volt a washingtoni Square Színházban. Az első európai bemutatót Madridban tartották, majd Londonban láthatta a közönség. Harmadik alkalommal 1971-ben, Budapesten mutatták be a nemes lovag gondolatébresztő történetét, éppen az Operettszínházban, akkor Darvas Ivánnal a címszerepben. A teátrum 2020 óta hatalmas sikerrel játssza újra az előadást Vincze Balázs rendezésében, Homonnay Zsolttal és Nagy Lóránttal a címszerepekben. Don Quijote szélmalomharca sokunk számára nem ismeretlen: a történet arra keresi a választ, hogy milyen lenne a világ, ha abban a szeretet, az elfogadás, a gyengédség és a szolidaritás uralkodna. Vajon mit tudunk kezdeni napjainkban a lovagi nemeslelkűséggel, tisztasággal, a lovagi eszményekkel? Netán az egész csak egy „Álom, mit nem láttak még!?" A Tietek a színpad címmel meghirdetett pályázatra számos fővárosi és vidéki iskolából jelentkeztek izgalmas, kreatív videókkal, amelyekben a La Mancha lovagjának történetét dolgozták fel. A beküldött videók anyagából a fiatalok mentorokkal, a Budapesti Operettszínház neves művészeivel (Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Szendy Szilvi, Nagy Lóránt, Kalocsai Zsuzsa, Czikora István László) dolgoznak a teátrumban november 2-5 között, majd a mentorokkal közösen készülnek az középdöntőre, ahol 12 csapat méri össze a tudását a zsűritagok előtt november 14 és 17 között. A döntőre december 11-én kerül sor a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ahol öt csapat fog versenyezni a fődíjért. Az ötödik csapatot a közönség juttatja a döntőbe a színház Facebook oldalán zajló szavazásnak keretében. A versenyzők teljesítményéről a színház zsűrije fog dönteni, amelynek tagjai: Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Polyák Lilla, az Operettszínház szólistája, Szilágyi Enikő színművész, Homonnay Zsolt színművész-rendező. A fődíj, ahogyan az cím is jelzi: a SZÍNPAD, vagyis egy lehetőség 2023 tavaszán arra, hogy a nyertes csapat bemutassa előadását a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ezen kívül pedig jegyeket is kapnak a Budapesti Operettszínház egyik előadására. Természetesen a többi döntősnek is ajándékokkal kedveskedik a teátrum. Az áprilisi La Mancha lovagja előadásokra a jegyvásárlás november 4-én 10 órától indul. Budapesti Operettszínház [2022.11.03.]