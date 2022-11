Díjeső a Magyar Operett Napján Október 24-e az operett-irodalom két világszerte is legkimagaslóbb magyar szerzőjének a nevéhez kötődik. Kálmán Imre születésének, illetve Lehár Ferenc halálának dátuma a szerzők iránti tisztelet jeléül vált a Magyar Operett Napjává. A jeles évfordulót az „Álom, álom, édes álom” című nagyszabású gálával ünnepelte az Operettszínház Homonnay Zsolt rendezésében. „Egyvalamiben biztos, hogy világelsők tudunk lenni, ez pedig a magyar operett. […] Azt az intézményt, azt a műfajt, azt a társulatot, amelyet szolgálok és azokat a nagyszerű szerzőket, akik ezt a műfajt megalkották, azokat az alkotókat, rendezőket díszlet-és jelmeztervezőket, illetve a nagyszerű művészeket, akik életben tartják és magas színvonalon, estéről estére Önök elé viszik ezt a csodálatos nemzeti kulturális örökségi „terméket”, a magyar operettet, ahol csak tehetem, dicsérem. Köszönöm, Önöknek, hogy velünk együtt ünneplik a ma díjazott művészeinke” t- köszöntötte Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a magyar operett napján rendezett gála nézőit. „Beszélgethettünk volna többet is” - mondta Kálmán Imre az előadásban. „Nem értünk rá. 12 évvel előrébb voltam, mint Te. Strauss halála után be kellett tölteni az űrt. Bécs, Budapest követelte az új operetteteket. Annyi dolgunk volt. Annyi darabot kellet még komponálnunk.” - válaszolta neki Lehár Ferenc. Homonnay Zsolt rendezői ötlete nyomán mindkét operettszerző jelen volt a színpadon: Lehár Ferencet Kiss Zoltán, Kálmán Imrét pedig Földes Tamás alakította az „Álom, álom, édes álom” című gálán. A két világhírű komponista felidézte életük és hallhatatlan életművük fontos kapcsolódási pontjait, gondolataik, dalszövegrészleteik izgalmas asszociációs láncokat alkottak az előadásban. Az art deco-s díszleten - amelyet Cziegler Balázs díszlettervező álmodott színpadra - vetített, eredeti archív anyagokból készült fényinstallációk (Ádám János Dávid és Bodor Ákos munkája) emlékeztettek a korra, amelyben a két világhírű komponista élt és alkotott. „Ahogy kutattam Kálmán Imre és Lehár Ferenc pályáját rájöttem, hogy sok közös pont, átfedés van az életükben. Kitaláltam egy fiktív helyzetet: a két zeneszerző valahonnan a mennyből vagy a paradicsomból visszatekint a magánéletére és a zeneszerzői karrierjére, és eközben felfedezik a párhuzamosságokat” (Homonnay Zsolt) A gálakoncerten felléptek a színház szólistái, Bojtos Luca, Fischl Mónika, Kiss Diána, Lévai Enikő, Lukács Anita, Szendy Szilvi, Széles Flóra, Dénes Viktor, Dolhai Attila, Homonnay Zsolt, Ninh Duc Hoang Long, Vadász Zsolt, valamint a Budapesti Operettszínház Énekkara és Balettkara. A zenekart Pfeiffer Gyula főzeneigazgató vezényelte. A magyar operett-napi díjakat Kiss-B. Atilla főigazgató, Éliás Tibor, a Musica Hungarika Kiadó alapítója és Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár adták át a gálakoncert második felében. Az Évad Legígéretesebb Ifjú Művészének járó Marsallbotot Kardffy Aisha kapta, aki tehetségét már számtalanszor bizonyította, mint az Abigél Vitay Georginája, a Hegedűs a háztetőn Hódelje, A Pendragon - legenda Lene Kretzsch-e, vagy a Veszedelmes viszonyok Cecile de Volanges-a. Az Évad Musicalszínésze díjat Polyák Lilla vehette át, akit A Jekyll és Hyde című musicalben Lucy Harrisként, a Nine – Kilenc musicalben Claudia Nardiként láthatott a közönség, a Veszedelmes viszonyokban Merteuil márkinét alakítja, valamint ő az István a király remek Saroltja is. Az Évad Operettszínésze idén Homonnay Zsolt lett, aki a Marica grófnő Taszilóját, Edvint a Csárdáskirálynőben vagy Szu-csong herceget alakította magas színvonalon az elmúlt évadban, ugyanakkor rendezőként is bemutatkozott több nagyszabású gálával, mintegy új megvilágításba helyezve az operett-gála fogalmát, bizonyítva, hogy a magyar operett egy ma is élő, virágzó, újra meg újra megújuló gyöngyszeme nemzeti kulturális örökségünknek. A Musica Hungarica Kiadó Életmű díját Vásári Mónika kapta, aki 1987-ben debütált a Budapesti Operettszínházban a Mária főhadnagy operettben Lebstück Mária szerepében, és a közel harminc év alatt szebbnél szebb szerepeket játszott. A Nagydíjat Lehoczky Zsuzsa, a Nemzet Színésze díjjal kitüntetett, Kossuth-és kétszeres Jászai Mari- díjas, érdemes és kiváló művész kapta. „Annyira boldog vagyok és büszke és az egész színházat imádom!” – e szavakkal köszönte meg a díjat a művésznő, aki 60 éve van a pályán és olyan nagyságokkal állt együtt a színpadon, mint Honthy Hanna, Németh Marika, Feleki Kamill, Latabár Kálmán, Sárdy János és Rátonyi Róbert. A gálát és a díjazottakat szűnni nem akaró állótapssal jutalmazta a nagyérdemű.



Budapesti Operettszínház

