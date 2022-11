Kapcsolódó cikkek • Tiétek a színpad - Keresik napjaink ifjú La Mancha lovagját! • Érted táncolunk - Jótékonysági táncgála Kapcsolatok • Budapesti Operettszínház Tietek a színpad - véget ért a középdöntő! A La Mancha lovagja című musical máig ható üzeneteiből kiindulva a Budapesti Operettszínház pályázatot hirdetett az általános és középiskolai csoportok, drámatagozatok, valamint szakkörök részére Tiétek a színpad címmel. Véget ért a vetélkedő középdöntője! Jöhet a döntő december 11-én! Véget ért a Budapesti Operettszínház vetélkedőjének középdöntője! Jöhet a döntő december 11-én! A zsűri - Szilágyi Enikő, Polyák Lilla és Homonnay Zsolt - értékelése szerint az alábbi csapatok jutottak tovább: A Gádor Általános Iskola – Gádor Színjátszó csapata, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola – Szín-Kör-Játék csapatának diákjai, az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola – Szavak nélkül versenyzői, a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Felsős Irodalmi Színpada, valamint a Váci Piarista Gimnázium – Piar Színpadának diákjai. A közönség pedig őket juttatta tovább: Kispesti Gábor Áron Általános Iskola – Inkvizítorok. „A Tiétek a színpad "címmel iskolásoknak meghirdetett alkotói versenyre való felhívás egy kitűnő ötlet a jelenben és perspektivikusan is. Hiszen irodalmi művek, ezúttal a La Mancha lovagja című előadás színpadra álmodásáról és alkalmazásáról van szó, amely a gyerekek, fiatalok fantáziáját, kreativitását, az egymásra és önmagukra való odafigyelést serkentik, fejlesztik. Nem utolsó sorban a színház iránti érdeklődést, kíváncsiságot, szenvedélyt is felébresztik a fiatalokban, és talán a jövő művészei állnak előttünk ma csillogó szemű kamasz Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza és Dulcinea del Tobosoként, hogy jobbá és szebbé tegyék a világot.” -nyilatkozta Szilágyi Enikő. Homonnay Zsolt arról mesélt, hogy milyen nagy élmény volt látni ennyi fiatalnak a lelkes és tehetséges munkáját: „Nagyszerű előadásokat, produkciókat nézhettünk meg, melyek elgondolkodtatóak és szívmelengetőek voltak. Olyan jó érzés volt megtapasztalni, hogy a digitális információözönt kínáló korunkban ezek a fiatalok, akiket talán leginkább behálóz és akiknek fiatal életükre valószínűleg legnagyobb befolyásoló erővel bíró jelenség a virtuális térben való létezés és annak minden hatása, nos ezeknek a diákoknak igénye van elmélyülni Don Quiote történetében, és ezzel együtt a színházban, az olvasásban és a közös játékban. Öröm volt nézni őket és produkciójukat. Biztos vagyok benne, hogy jónéhányukat viszontlátjuk majd színpadon, és a színházak nézőterén is. Köszönet ezért a csapatoknak, és az őket felkészítő pedagógusoknak a fantasztikus és elmélyült munkáért!” "Nagyon különleges élmény volt három napon keresztül élvezni a gyerekek előadásait. Sok szempontot figyelembe véve választottuk ki a döntő résztvevőit, és nem volt könnyű dolgunk. Mindegyik előadás nagyon sok értékes momentumot tartalmazott. Azt hiszem manapság az egyik legfontosabb, hogy a gyerekek még szeressenek játszani, alkotni, történetet mesélni, és ez maximálisan megvalósult ezen a héten." - mondta Polyák Lilla.



A La Mancha lovagja című musical máig ható üzeneteiből kiindulva a Budapesti Operettszínház pályázatot hirdetett az általános és középiskolai csoportok, drámatagozatok, valamint szakkörök részére Tiétek a színpad címmel. A színházi vetélkedő jelentkezési határideje október 29-e volt. A Budapesti Operettszínház missziója, hogy a La Mancha lovagja című előadással is felemelje a lelket, lenyűgöző színészi alakításokkal és izgalmas látványvilággal, hiszen: "a lélek, csak az segít tovább"! A teátrum 2020 óta hatalmas sikerrel játssza újra az előadást Vincze Balázs rendezésében, Homonnay Zsolttal és Nagy Lóránttal a címszerepekben. A La Mancha lovagja című musical 2023. áprilisától újra látható az Operettszínházban.



Jegyvásárlás



A Tietek a színpad címmel meghirdetett pályázatra számos fővárosi és vidéki iskolából jelentkeztek kreatív videókkal, amelyekben a La Mancha lovagjának történetét dolgozták fel. A beküldött videók anyagából a fiatalok mentorokkal, a Budapesti Operettszínház neves művészeivel (Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Szendy Szilvi, Nagy Lóránt, Kalocsai Zsuzsa, Czikora István László) dolgoztak a teátrumban november 2-5 között, majd a mentorokkal közösen készültek az középdöntőre, ahol 12 csapat mérte össze a tudását a zsűritagok előtt november 14. és 17. között. A döntőre december 11-én kerül sor a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ahol a csapatok értékes díjakért versenyezhetnek. A versenyzők teljesítményéről a színház zsűrije fog dönteni, amelynek tagjai: Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Polyák Lilla színművész, Szilágyi Enikő színművész, Homonnay Zsolt színművész-rendező, valamint Szabó Roland a Fővárosi Állat-és Növénykert operatív igazgatója. A fődíj, ahogyan az cím is jelzi: a SZÍNPAD, vagyis egy lehetőség 2023 tavaszán arra, hogy a nyertes csapat bemutassa előadását a Kálmán Imre Teátrum színpadán, ezen kívül pedig jegyeket is kapnak a Budapesti Operettszínház egyik előadására, illetve meghívást kapnak az előadás előtt egy kulisszajárásra. Ezúton is köszönjük partnereink támogatását:

Fővárosi Állat- és Növénykert – csoportos belépőjegy

Thermal Hotel Visegrád**** - csoportos egy napos wellness belépő, illetve szereplési lehetőség a Szállodában egy – általuk választott – csapat részére

Magyar Nemzeti Múzeum – csoportos full house diák belépőjegy

BKV Zrt.- csoportos villamos remíz látogatás

Somfai Péter, a Somossy a Mágus – egy színházpalota születése című könyv szerzője Budapesti Operettszínház [2022.11.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2022.11.16.]

gazda szolgáltatás [2022.11.13.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu