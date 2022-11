Neked elhiszem - megjelent Kertész Iván második albuma Közel 3 évet kellet várni a Star Academy tehetségkutatóból megismert fiatal színész-énekes rajongóinak a második album megjelenésére. A várakozás azonban megérte. Jó kis lemez anyag született, mutatjuk is Nektek cikkünkben. "Sok-sok akadállyal, nehézséggel, de megszületett a második album is, amit a szerzőpárossal, Hársházi Szabi-Kotsy Krisztinával való közös munkánk, az elmúlt 2 év nehézségei ihlette dalok, és talán egy picit a sors kegyessége tette lehetővé, hogy ilyen formában alkothattunk meg egy zenei csokrot.



Én büszke vagyok rá, de ami még nagyobb boldogság, hogy a közönség is szívesen hallgatja ezeket a dalokat. Csatlakozzunk minél többen hozzájuk! Hallgassátok szeretettel ezeket a nótákat!" - így ajánlja közösségi oldalán az új korongot követői figyelmébe Kertész Iván. A 10 dalos anyag november 5-től elérhető az ismert digitális zenei platformokon. Össze is gyűjtötük nektek az alábbiakban pár linket: Spotify Deezer YouTube Music [2022.11.07.]