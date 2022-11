Újra elkápráztatott minket az Incognito! A MOM Kulturális Központban megrendezett eseményen teltház és telt szív volt. A közönség ugyanis nagyon szerette a zenekart. Az első, instrumentális dalt követően bejöttek az énekesek és a Talkin' Loud ritmusára már nagyon komoly ovációt kapott a zenekar.



A harmadik dalban közönség énekeltetés volt, ami olyan átütő erejűre sikerült, hogy a színpadon a tagok összemosolyogtak és én az első sorból érezhettem, ahogy ezek az energiák összeadódnak. Ígyhát nem csak az Incognito spanolta a közönséget, hanem a közönség is húzta magával a zenekart!

A Don't You Worry' Bout A Thing már teljes extázisban pörgött, amely hangulat megmaradt a koncert végéig, miközben a zenekar a legnagyobb slágereit játszotta:



Still A Frend Of Mine

Colibri

Everyday

As

Always There

Nights Ower Egypt



A Jan-Paul "Bluey" Maunick vezette produkció immár 41 éves múltra tekint vissza, de a mai napig friss, üde, sodró lendületű és izgalmas.



Noha pár évente ellátogatnak hozzánk (figyelem, jövőre jönnek Paloznakra!), sosem látjuk őket teljesen ugyanazzal a felállással. Ami koncepció, Bluey 1500 zenészt "elfogyasztott" karrierje során.



A három fúvós, két gitáros, három énekes, dobos, perkás, billentyűs és basszusgitáros felállással érkező zenekar az első pillanattól a koncert utolsó hangjáig teljes energiával tolta végig a bulit.



Érdekes volt látni, hogy a két énekesnő, Wanessa Haynes és pár lépést hátralépve osztják el egymás között a szólamokat. Wanessa régi ismerős, sokszor járt már itt a csapattal és mindig brutálisan odateszi magát. Natalie Duncan pedig új jelenség a hazai közönség számára, de amellett, hogy elragadó és szép, szintén agyeldobós módon énekel.



Természetesen nem feledkezhetünk meg a férfi főhősről, Tony Momrelle-ról sem, akit szintén korábbi koncertekről ismerünk és aki jókedvével és elképesztő énekével kápráztatott el minket.



Az Incognito zenéjére a végletekig kimunkált, aprólékos, cizellált dallamvezetés és ritmus jellemző, remekül alkalmazott arrange-okkal és kiállásokkal. A dobos észrevehette, hogy ezeket figyelem és az egyik briliáns megmozdulása után összekacsintottunk!



Aki lemaradt, az jövőre bepótolhatja a Balcsin a bulit. Aki pedig ott volt, az úgyis ismételni fog!

