Nazareth-koncert november 28-án az A38 hajón Három év után ismét Budapesten ad koncertet a Nazareth. A legendás, több mint ötven éve létező skót hard rock zenekar november 28-án az újbudai A38 hajón lép fel. Az est során az együttes klasszikus dalai mellett az idén megjelent 25. stúdióalbum, a Surviving the Law néhány száma is elhangzik. Az előzenekar az amerikai Lord Bishop Rocks lesz - közölte a szervező Livesounds szerdán az MTI-vel. A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt.



1968-ban, azaz 54 éve alakult, és az 1990-ig együtt maradó négy alapító zenész közül ma már csak a 76 éves basszusgitáros, Pete Agnew aktív tagja az együttesnek. Darrel Sweet egykori dobos 1999-ben hunyt el, Manny Charlton gitáros idén júliusban, Dan McCafferty énekes pedig múlt héten halt meg. A Nazareth frontembere 2015 óta Carl Sentance, aki a Persian Risk nevű saját zenekar után Geezer Butler mellett énekelt, majd a Krokusban is szerepelt. Dobosként Pete fia, Lee Agnew szerepel 1999-től, gitáron pedig Jimmy Murrison játszik, aki 1994 óta, azaz 28 éve van a csapatban, ezzel a Nazareth leghosszabb ideig szolgáló gitárosa.



A Nazareth anno a skóciai pubokból, klubokból és szórakozóhelyekről indult, a legsikeresebb rockzenekarok közé emelkedett, számos slágert írt, és több mint 30 millió lemezt adott el világszerte. Legismertebb dalaik között van a Dream On, a This Flight Tonight, a Hair of the Dog és a Love Hurts.



A Nazareth pályafutásában mindig fontosak voltak az élő fellépések, a csapat sokszor járt Magyarországon is, legutóbb 2019. novemberében, amikor a Papp László Budapest Sportarénában az Omega előtt melegített be. MTI [2022.11.17.]

