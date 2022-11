Ma kezdődik a Vive le Jazz! fesztivál Budapesten Ismét közös fesztivált rendez a Budapest Music Center és a Francia Intézet. A Vive le Jazz! című rendezvény november 17. és 19. között három francia együttest mutat be az Opus Jazz Club színpadán. A fesztiválprogram idén az akusztikus és elektronikus hangzások, valamint a legősibb hangszer, az emberi hang lehetőséget kutatja a 21. század kreatív zenéjében - közölte a BMC szerdán az MTI-vel. Mint írták, a koncertsorozat első, november 17-én hallható fellépője a YOU trió, amely a maloya rabszolgadaloktól és a dzsessztől a post-rockig számos műfaj elemeit használja. A magyar származású Linda Oláh önmagában vagy elektronikával dúsítva megszólaló énekhangja a szívbe hatol, Guillaume Magne gitáros tónusa az áttetsző hangoktól az üvöltésig terjed, a Réunion szigetéről származó dobos, Héloise Divilly pedig különböző szelekre és áramlatokra nyitott zenét komponál. Az énekhang, a gitár és a dobok egyszerre nyers és kifinomult hangzása telített és mégis üres, ami állandó izgalomban tartja a hallgatót.



Másnap, november 18-án a Mowgli, Ferdinand Doumerc electro-jazz triója következik. A zenészt a Pulcinella zenekarból is ismerheti a közönség, hiszen három albumot is megjelentetett vele a BMC Records. A Mowgli zenéjében fülbemászó riffek keverednek kísérleti témákkal, aszimmetrikus, mégis táncolható groove-okkal. "Ahogy Maugli, a Dzsungel könyve hőse az emberi társadalom peremén túl fedezi fel az életet, a Mowgli is elmerészkedik egy képzeletbeli őserdő mélyére".



A fesztivál záróakkordjait a francia sztártrió, a Droles de Dames adja november 19-én. A francia dzsessz színfoltja, Thomas de Pourquery (ének és altszaxofon) formációjának legutóbbi albumát szintén a BMC adta ki tavaly. A zenekarvezetőt mindig is lenyűgözte John Coltrane szaxofonjátéka, még komolyabb hatással volt rá egy másik öntörvényű amerikai zseni, Sun Ra, az afrofuturista zongorista-zeneszerző. Társa, Fabrice Martinez (trombita és szárnykürt) korábban Charles Aznavourral, Sergent Garciával, Tony Allennel és Jacques Higelinnel is dolgozott együtt, Laurent Bardainne (analóg szintetizátor és tenorszaxofon) hasonló listáján mások mellett Pharrell Williams, Sébastien Tellier és Etienne Daho szerepel. MTI [2022.11.17.]

