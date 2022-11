Ilyen volt az Alter Bridge koncert - képriport

A Pawns & Kings turné 18 ország 25 városát érinti, a banda Magyarországon november 14-én lépett fel.

A riffektől hangos Alter Bridge új albuma a Pawns & Kings októberben jelent meg, ami a nagysikerű, 2019-ben kiadott Walk The Sky lemez folytatása. Az album több dalához is készült már videoklip; This is War, Sin Afret Sin, Silver Tounge. A turné Európában indult, így az európai rajongók hallhatták élőben az új dalokat a világon elsőként.

A turnéhoz előzenekarként a Grammy-díjas rock banda, a HALESTORM is csatlakozott. A nagyra becsült pennsylvaniai energiabomba új albuma Back From The Dead címmel májusban jelent meg.

A bulit a MAMMOTH WVH indította, akik Magyarországon először léptek fel. A zenekar a rengeteg dicséretet kapott debütáló albumát mutatta be.

Alter Bridge koncert képekben - klikk a fotóra

[2022.11.30.]