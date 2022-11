Megint lesz Simply Red koncert Budapesten

Egy évvel a Blue Eyed Soul című új stúdiólemezük megjelenését követően 33 állomásos európai arénaturnéra indult a Simply Red. Az egyik legsikeresebb angol koncertbandához méltóan, óriási show-val készülnek, amelynek keretében az új szerzemények mellett eljátszák tündöklő karrierjük összes nagy slágerét is; többek között a Stars, a Holding Back The Years, a Fairground, valamint a Money’s Too Tight To Mention felcsendülésére biztosan számíthat a közönség. A Papp László Budapest Sportarénában december 6-án lépnek fel.

Mick Hucknall alig várja, hogy visszatérhessen a színpadra: “Életem nagy részét azzal töltöttem, hogy embereknek énekeltem, így nagyon furcsa volt számomra, hogy ilyen sokáig nem tehettem meg. Hiányzott, hogy kifejezhessem magam. Csodálatosan inspiráló, hogy végre újra lehetnek koncertjeink.”

Az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb koncertbandája a buli alatt végig fogja tolni karrierjük legnagyobb sikereit, többek között a Stars, a Holding Back The Years, a Fairground vagy a Money’s Too Tight To Mention slágereket csakúgy, mint néhány ritkábban hallható dalt, valamint új szerzeményeiket.

Mick Hucknall az 1985-ös, korai kezdetektől a Simply Red dalszerzője és vezetője, akit már 1986 óta Ian Kirkham szaxofonos egészít ki. A jelenlegi banda felállása 2003 óta változatlan, és az új turnén igazán kiteljesedhetnek majd. “Azt akarom, hogy élvezzük a zenélést, a közönség pedig keljen fel és mozogjon, és mindenki tegye bele a szívét a buliba.” – mondta az énekes.



[2022.11.16.]