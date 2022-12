Világhírű művész alkotását ajándékozták Szikora Róbertnek

Hírességek gyűltek össze a budai Kolibri Art Studioban, hogy személyesen is megtekintsék az egyedülálló pop-art galériában a korlátozott kiadású, elegáns, értékálló alkotásokat, amelyek egyenesen Amerikából érkeztek. Geszti Péter, Kozso, Bunyós Pityu, Nagy Antal, válogatott labdarúgó, a mexikói VB-n szerepelt alakulat csapatkapitánya is részt vett a rendezvényen.

A világhírű Los Angeles-i Retro-art sztárművész, SHAG (Josh Agle) azzal tisztelte meg a galéria alapítóját, hogy egy különleges szerigráfiáját ajándékozta a kiállítóteremnek. A (*E.A. 24/25) számozott, dedikált alkotást ünnepélyes keretek között adta át a galéria vezetője és alapítója, Bernard Barna Fekete Szikora Róbert előadóművésznek.

- Két és fél éve a senior páros tenisz által ismertem meg Robit, vagy egymás ellen vagy párban szoktunk játszani. A fél éve nyílt amerikai pop-art kiállítótermünk, és néhány hónapja galériánk kérésére SHAG lenyűgözve nézte meg Robi YouTube-on található produkcióját. A művet, melynek címe “Ez az én bulim,... és ha nekem úgy tetszik, leszerződtetem a Beatles-t zenélni” saját archívumából bocsátotta rendelkezésre annak kapcsán, hogy a YouTube-on megnézte Robi új dalát, amit már több millióan megtekintettek. Értékelve, hogy Robi kedveli azt a retro stílust, ami a pop-art galériánkban elérhető, neki dedikálta ezt a művet. Úgy érezzük, hogy SHAG alkotói és Robi előadói sikerkombinációja kiválóan párosult! Hamarosan az életben is találkozik a két művész. SHAG már ugyanis írásban jelezte, hogy tervez egy budapesti látogatást jövőre az európai turnéja alatt, és szeretne Robival egy TIKI koktélt galériánkban elfogyasztani, ahol majd dedikál is a 60. évében járó alkotó. Már egy éve Robi művészeti gyűjteményébe került az „Élet a Hollywood-i Sunset Boulevard Rock-Klubjaiban” című ikonikus, az USA-ban szintén elkelt alkotás a pop-art galériánkból. Mind-mind értékálló, archív múzeumtábla-papírra alkotott művek - mesélte Bernard Barna Fekete, aki három éve költözött haza feleségével, Anikóval, akivel megvalósította itthon is az álmát, és egy kis amerikai hangulatot művészeti értékekkel fűszerezve csempészett fővárosunkba.

A Mesés Négyek (Fabulous Four) eredeti rajzfilmjének akrilját festette meg SHAG ebben a művében, melyben a zenekart a ’60-as évek elejei megjelenésükben ábrázolja több korabeli hippi táncolásának közepette. A szerigráfia a „Most mindannyian együtt” (All Together Now) Beatles tribute show-hoz készült, melyre 2012 nyarán került sor Los Angelesben.

Szikora Róbert elárulta, mit szólt, amikor megtudta, hogy egy világhírű művész ajándékozza meg egy alkotásával, és milyen érzés volt átvenni azt.

- Az első gondolatom az volt, hova tegyem, mert már teljesen tele van a stúdióm fala. Márpedig oda szeretném tenni, hiszen ott vannak a Beatles tárgyak, emlékek. Nagyon jó érzés volt megkapni, elsősorban azért, mert találó, mivel a Beatlesről szól, akik miatt én is és a fél világ elkezdtünk zenélni. Fantasztikusan sikerült a rendezvény, kellemes társaságban telt. Jobbról balról svédasztalszerűen tárultak a szemünk elé a képek. Örültem, hogy találkoztam régi jó barátokkal: Geszti Péterrel, Kozsóval, Szikora Bunyós Pityuval - mesélt az estről Szikora Robi, aki a galéria tulajdonosáról is megosztotta véleményét.

- Bernard úgy döntött, hogy hazajön, itt fekteti be a tudását a művészetbe, és a tapasztalatát elhozza Magyarországra. Széchenyi István óta hangoztatják a nagyjaink, hogy menjenek a magyarok szerte a világban, és hozzák haza a hasznos tapasztalatokat. Ha nem is tudatosan, de így tett Bernard is. Nekem nagyon tetszik, hogy a kortárs képzőművészet irányába vágott bele, nem a régi nagy klasszikus festményeket árulja, hanem a mostani művészeket támogatja ezzel. Los Angelesben elhozta hazánkba a napfényt, a kiállítóterme is olyan fényes, mint ahogy ő is olyan derűs ember. Az ilyen személy mindig az örömet képviseli, és azt is terjeszti. Boldog vagyok, hogy megismertem, és egy olyan ember, aki nem játssza meg magát azért, mert a tengerentúlon élt négy évtizeden keresztül. Magyarul gondolkodik, de mégis áthatotta a személyiségét, hogy ennyi időn keresztül Amerikában élt. Kellett nekünk egy ilyen belevaló férfi a művészek közé - osztotta meg gondolatait az ismert énekes, Szikora Róbert.

A minőségre fogékony vendégeket a pop-art értéktartó eleganciája, harmóniája és kifinomult ízlése magával ragadta. Aktuális, humoros, izgalmas, ugyanakkor klasszikusan ízléses témaköröket láthattak az érdeklődők. A galéria nemcsak a fővárosunkban, de az európai régióban is páratlanul kiemelkedő. Az esemény része volt Méry Péter két könyvének bemutatója is: a Cintányéros Cudar Világ - A mulatós műfaj és ami mögötte van továbbá az izgalmas történetekkel teletűzdelt Rocky Doki című szerzemény.

Kozsot is lenyűgözte a kiállítóterem, az énekest a képzőművészet is nagyon érdekli, gyerekkora óta fest, és saját galériákat is nyit külföldön.

- Az éneklés mellett a festőművészet az életem. Örömmel jöttem el a rendezvényre, hiszen fantasztikus dolog, hogy valaki foglalkozik ilyenekkel. Le a kalappal a művész és Bernard előtt! Értékelem az olyan személyeket, akik felkarolják a művészeti ágazatot. Ötven éve, gyerekkorom óta érdekel a festészet, összesen 1300 képet készítettem, és most végre még több időm jut festeni is, szürrealista képeket készítek, ráadásul saját galériát nyitok Los Angelesben, Hongkongban és Párizsban.

Bunyós Pityu, hivatalos nevén Szikora István is csak ámult az egyedi alkotásokat látva, és örült, hogy találkozhatott névrokonával Szikora Robival.

- Boldog vagyok, hogy meghívtak az eseményre, és sok szép, különleges képet láthattam. Egyedül én képviseltem a mulatós műfajt. Fellépések terén minden rendben van, a nyár nagyon sűrű volt, rengeteg helyen játszottunk. Ha minden jól megy, szilveszterkor pedig a New York-i Magyar Házban fogok fellépni.

[2022.12.06.]