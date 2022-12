Kapcsolódó cikkek • KARTHAGO koncert lesz az Arénában! Képgalériák • Karthago Kapcsolatok • Karthago Az időtlenség tökéletes harmóniáját kaptuk karácsonyra a Karthagotól - képekben Két különleges hangzás: A rock és a klasszikus nagyzenekari dallamok szerelemgyermekét láthattuk és hallhattuk megszületni a Budapest Aréna színpadán, a Karthago idei nagykoncertjén. Az előadás címe: Karthago Szimfonik – Máté Péter In Rock. Idén tavasszal jelent meg a Karthago Máté Péter In Rock című lemeze. Az album egyfajta tiszteletadás és köszönetnyilvánítás, hiszen 2021-ben a zenekar elnyerte a Máté Péter díjat. Az album elkészítése és a dalok rockos átirata már önmagában is számtalan régi emléket és ahhoz kapcsolódó érzelmet felébresztett a hallgatókban és az alkotókban egyaránt. Ebben biztos vagyok, hiszen Máté Péter a magyar zenei élet ikonikus alakja, elsöprő erejű tehetsége volt, akárcsak a Karthago zenekar tagjai, akik kivétel nélkül óriási tehetséggel megáldott zenészek.



A Karthago zenekarnak a díjon túl, személyes kötődése is van Máté Péterhez, ahogy azt Szigeti Ferenc, zenekarvezető egy korábbi interjúban elmondta: Annak idején ők játszották fel neki a dalokat a készülő lemezre. Jóban voltak. Időtálló kapcsolatok, hallhatatlan dallamok, újjászületett dalok.



A rock és a szimfonikus zene fúziója, a Karthago és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar előadásában olyan megszentelt pillanatokat hozott el nekem, melyet örökre szerettem volna az emlékezetembe vésni.



Máté Péter dalai önmagukban is megpendítik a húrokat a lélek gitárján, hiszen olyan költői képek vannak a dalszövegekben, amelyet hétköznapi emberként talán ki sem tudnánk fejezni… de a dallamok és a szöveg harmóniája egyszerűen előhozza azt a közös rezgést, hogy: Igen! Ezt én is érzem… és itt és most megélem. Megélek egy “új reményt, mely díszbe öltözött, messzi fenn a csillagok között.” … és még annyi, de annyi mindent. A koncert különlegességét a Máté Péter feldolgozások mellett az ötvennégy tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar adta. Ha valaki hallgatott már szimfonikus zenekart élőben, pontosan tudja, hogy milyen földöntúli érzés, ahogy ez a sok csodás hangszer egyszerre szólal meg és tökéletes harmóniában hoz valami olyat, ami földöntúli, ami a zsigereinkig hatol annyira gyönyörű és intenzív. Amikor még nem volt modern technika, még nem voltak zenekarok sem, egy szimfonikus zenekar hangzása, ereje, felért egy Metallica koncert erejével… és azt gondolom, hogy ez az erő ma is megvan benne. Mert a dallam nem vész el, az érzés is időtlen. A zene világa templom a szívnek, ahol a lélek megpihenhet és szabadon áramolhat az erő és az energia. Maga a szimfonikus zenekar felcsendülése önmagában is hozza ennek a megszentelt pillanatnak az érzését. Mindez Máté Péter költői képeivel és a Karthago igazán különleges rockzenei hangzásával egyedülálló zenei élményt adott. A Karthago egyébként is az időtlenséget képviseli számomra, akár csak a zenekar szimbólumává vált elefántok, hiszen az 1979-ben alapított Karthago a világon a második olyan zenekar, amely 43 éve ugyanazokból a tagokból áll. “Bolygórendszerünk jelt adott nekünk,

s mi keressük a messzi célt.

Nem csak látomás, nem csak álmodás,

miénk lesz a mindenség.”

Természetesen a koncerten az említett Máté Péter dalok mellett felcsendültek a negyvenhárom esztendős Karthago legismertebb dalai is a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében. Mindehhez persze az is kellett, hogy az akusztika és a vizuális elemek is tökéletesen harmóniában legyenek azzal, amit a művészek adni szerettek volna a közönségnek. Ezen a koncert minden apró részlet, tökéletesen a helyén volt. Szívhez szóló volt és egyszerre dobbant több ezer másik szívvel, ünnepi fényben. Mert halljuk még az elefánt dübörgést…



