December 26-án újra Fenyő Ünnep Ez őrület!!! Sőt, tiszta számmisztika! Nem elég, hogy Fenyő 75…, nem elég, hogy egész évben PÁBIJUBILEUM, most pedig egy igazi, utánozhatatlan FENYŐ ÜNNEP következik, pontosan a 25.!!



Önök kérték, Fenyő Miklós teljesíti. Hosszú évek kihagyása és idegtépő várakozása után, most végre eljött. Pontosabban minden Fenyő rajongó (vagy egyszerűen csak jó zenét szerető, bulizni vágyó) eljöhet. Hiszen itt a legújabb, legfrissebb, legünnepibb Fenyő Ünnep. December 26-án, karácsony utolsó napjának csillogó estéjén. Fenyő Ünnep, mégpedig a 25., ami igazán impozáns és ünnepelni való szám. S persze, ha ehhez hozzávesszük a 75–öt, mint a Pábijubíleumi születésnapi év záróeseménye, akkor tényleg egyszeri, különleges és megismételhetetlen este vár mindenkire, nézőtéren innen és túl.



Akik már jártak valaha Fenyő Ünnepen, pontosan tudják, akik még nem, itt az ideje, hogy megtudják… frenetikus hangulat, a legjobb rock and roll zenék, a különleges estére komponált ünnepi műsor és persze a Fenyő életmű legsikeresebb, a közönség által legjobban szeretett és várt dalai csendülnek majd fel a BOK Csarnok karácsonyi hangulatba öltöztetett színpadán.



Érdemes lesz várni, érdemes lesz készülni rá, érdemes lesz ott lenni és átélni, akár egyedül, akár párban, akár az egész családdal, hiszen a karácsonyi ünnep méltó befejezése és együtt töltött, közös, emlékezetes pillanata lesz ez a csodálatos este.



Hiszen mindannyian ismerjük a szó szerint örökzöld szlogent: FENYŐ NÉLKÜL NINCS KARÁCSONY! [2022.12.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.22.]

teodora szolgáltatás [2022.12.20.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu