Képgalériák • Ákos Aréna 2022 december Képekben! Ákos ismét világszínvonalú koncertet adott telt ház előtt az Arénában Ákos idén másodjára töltötte meg az Arénát közönséggel, akik ismét világszínvonalú produkciót láttak. Fantasztikus volt a hangulat, elhangzottak nagy slágerek, sok dalritkaság is szólt, és a látvány is szemkápráztató volt. Már több, mint 20 éve járok Ákos koncertekre, és a legtöbb után azt gondolom, hogy ez volt az eddigi legjobb Ákos koncert, amin voltam. Most is ezt gondolom, de azt hiszem ezzel sokan vagyunk így. A fénytechnika, a lézerek már a januári koncerten is lenyűgöztek, de most úgy éreztem, még jobban működött együtt a sok lámpa a videófalakból épült színpaddal, és a rendkívül izgalmas grafikával. A hangzásra nem lehetett panasz, minden ponton dörgedelmesen szóltak a dalok. A 30 szám kiválóan volt összeválogatva, a legtöbb nagy kedvenc helyet kapott. Voltak Bonanza dalok (Calypso, Kihalt minden), dalritkaságok (Virrasztó, Csillagok alatt), nemzedéki himnuszok, ahogy Ákos hívja őket (Ilyenek voltunk, Alig hitted, Minden, ami szép volt), és egy akusztikus blokk is be volt tervezve, amelyet Ákos az Aréna közepén egy szál gitárral a kezében játszott el. Nagyon szeretem, hogy Ákos mindig kiválóan építi fel a műsort. Lehet tombolni, megemlékezni, a szövegeket, ha figyeli az ember kicsit jövőbe látni az ő szemével. A régi dalokat újra hangszereli, és máris ismerősen, de újként hat az adott szám. Ezen a koncerten volt szerencsém fotósként részt venni, és végig jártam a teljes arénát. A közönség valami hihetetlen hangulatban volt. Az első sorokban lévők már a koncert kezdete előtt nagy izgalomban voltak, skandálták a dalokat és teljes volt az őrület, amikor megjelent Ákos és a zenészek a színpadon. Amikor a kiemelt álló rész közepére kerültem, láttam, hogy szó szerint mindenki táncolt, kicsik, nagyok, fiatalok, idősek. A távolabbi álló helyeken is a legtöbben énekeltek, de amikor egy-egy dübörgősebb dal került elő, ugyanolyan tombolás volt hátul is, mint legelöl. Az ülő helyekről a látvány még fantasztikusabb volt, mint az álló részen. Minden percben lefoglalt, amit láttam - a lézerek, a lámpák, a led falak, a három kivetítő segítségével látvánlátványos show műsort láttunk. Az ülő közönség szolidabban bulizott, de a számok után a vastaps nem maradt el. Számomra két nagyon megható pillanata volt a koncertnek. Az egyik, amikor Ákos az Aréna közepén ült egy szál gitárral, és közben a közönség mobil fényekkel ringatózott. A másik pillanat pedig az Ilyenek voltunk dal volt, amely a legtöbbünk számára rengeteg emléket idézett fel. Számomra is ez egy fontos szám volt, a ballagási dalcsokrunk része volt annó. Úgy gondolom, hogy tombolt, emlékezett a közönség és sok megható pillanatot élt át. Az biztos, igazi ’Ákos Ünnep’ volt, és fantasztikus koncertélménnyel gazdagodtunk.



Fotó: Varga Réka Blanka
[2022.12.22.]

