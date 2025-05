Kapcsolatok • Margaret Island Rossz hírt közölt a Margaret Island zenekar A Margaret Island zenekar 11 év után búcsút int a közönségnek. Október 2-án, a Budapest Parkban tartják utolsó koncertjüket, ahol méltó módon zárják le ezt a csodálatos időszakot. Az elmúlt években rengeteg emlékezetes pillanatot éltek át közösen, és most elérkezett az idő, hogy egy új fejezetet kezdjenek. "Kedves Margaret Island család ????

‘Annyi minden történt már, hogy a szívben épp elfér’: 11 év, 5 lemez, megszámlálhatatlan koncert és emlékezetes pillanat a fonyódi Sellő büfétől a Sziget nagyszínpadáig.

Most pedig elérkezett az idő, hogy búcsút mondjunk.

11 évvel ezelőtt azért kezdtünk el együtt zenélni, hogy minél többet adhassunk nektek és magunknak. A zene szeretete, a koncertezés, a bakancslistás élmények és a dalok fontak össze minket veletek egy óriási családdá.

Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk magunkon közösen és egyénileg is. Együtt nőttünk fel, a vágyaink pedig ennyi idő távlatából természetszerűleg megváltoztak. Beszélgetéseink során realizálódott, hogy mások lettek a motivációink, szétfutottak az álmaink és a jövőképünk, ezért együttesen arra a döntésre jutottunk, hogy befejezzük a közös zenélést.

Ez számunkra is egy nehéz és kihívásokkal teli időszak, de hiszünk abban, hogy a változás jó dolog, és egy történet lezárása mindig új kezdeteket rejt magában.

Egymás tisztelete, szeretete és támogatása mellett köszönünk el tőletek, hálásak vagyunk a számtalan szép közös pillanatért, amit a csodás háttércsapatunkkal, zenésztársainkkal és veletek együtt élhettünk meg.

Az utolsó koncertünket október 2-án tartjuk, a Budapest Parkban szeretnénk elköszönni tőletek.

A hátralévő nyarat pedig használjuk ki arra, hogy minél több örömet szerezzünk egymásnak a koncerteken és kerekítsük le méltó módon a Margaret sztorit. Hiszen ‘Végtelen csak veletek együtt a történet…’

A közleményt kérjük, csak teljes egészében használjátok fel.

Szeretettel,

Szeretettel,

Viki, Bálint és Kristóf