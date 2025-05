Ismét Budapesten játszik nyár elején az Ugly Kid Joe

Az amerikai hard rock és alternatív metal együttes nevéhez olyan slágerek kötődnek, mint az Everything About You vagy a Cats in the Cradle. A srácok a 2022-es Rad Wings Of Destiny lemez után már új dalokon dolgoznak, és június 17-én a Barba Negrában is fellépnek, a Juhász Marci Band koncertje után.

Hamarosan ismét Budapesten játszik az Ugly Kid Joe. A napfényes Kaliforniából indult, 1989 óta működő zenekar pályáján végigtekintve kijelenthetjük, hogy a tagok sosem izgulták túl ezt az egész zenei karrier dolgot. A két gyerekkori jóbarát, Whitfield Crane és Klaus Eichstadt összeállásával létrejött együttes az alakulás óta eltelt 35 évből 13-at egyszerűen kihagyott, és mindössze 5 nagylemezt adtak ki eddig. Igaz, az America’s Least Wanted című debütalbumuk már az első időszakban 600.000 darabban kelt el, az As Ugly as They Wanna Be EP 1991-ben pedig több mint 1 milliós eladást produkált… mindezt egy olyan korszakban, amikor még el kellett menni a lábunkkal egy boltba és meg kellett venni egy tárgyat (mondjuk egy kazettát vagy egy lemezt) ahhoz, hogy meg tudjuk hallgatni az Everything About You-t

A srácok későbbi lemezei már nem durrantak akkorát, de ez őket nem igazán zavarta, sőt. A ’97-es feloszlás után 2010-ben újra összeálltak, és két friss album kiadása mellett azt csinálják, amihez a legjobban értenek: őrült jó hangulatú koncerteket adnak szerte a világban, miközben megidézik egy boldogabb korszak legbulisabb pillanatait. Nézzük csak ezeket az arcokat:

Ez pont így nézett ki ez elmúlt pár év budapesti fellépésein is, köztük 2018-ban a Barba Negrában, és most június 17-én is pontosan erre számíthatunk, csak éppen teljes hosszúságú programmal. Van még kérdés? Ja, igen: szintén a régi idők hagyományaihoz hűen az este folyamán egy hazai előadó is színpadra lép az amerikaiak előtt: Juhász Marci és zenekara várja majd a jóféle rockzenével a közönséget, mint például a Háttal magamnak című dal.

A CONCERTO Music bemutatja:

2025. június 17., kedd 19 óra

Budapest, Barba Negra

Ugly Kid Joe, Juhász Marci Band koncertek

Belépő: május 31-ig 10.900 Ft, utána 12.900 Ft

Jegyek

