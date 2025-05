Képgalériák • Coca-Cola X Astro Music buli Megnéztük a Coca-Cola X Astro Music bulit az Akváriumban Jók ezek a Coca-Cola bulik - decemberben a Budapest Parkban is jó volt: fényképezkedtünk influenszerekkel, ültünk a Télapó szánjában és ettünk-ittunk. Ez a mostani az Akváriumban alapvetően zenés buli volt, de a téli rendezvényhez hasonlóan itt is bárki kaphatott kólás ajándékokat: jelvényeket választható szavakkal, a büfében a fellépők fotójával díszített poharakat stb. A szervezők ennél valószínűleg ennél több látogatóra számítottak: kb. a harmadáig telt meg az Akvárium, nagy többségében tinédzser lányokkal, akik a színpad előtt tolongtak, a szülők pedig hátrébb várták meg a műsor végét... Pedig jó volt a lineup: Blansch indította a műsort, akivel elfogultak vagyunk, mert a lányunk a rajongója, mindenesetre szép a hangja és jók a dalai, a közönség is szerette. Őt Mihályfi Luca követte, akinek a dalait már sokan kívülről fújták (üvöltötték, sikították...) Luca dal premiert is tartott: az új, Adios című száma pont a buli előtt jelent meg. Feltűnő volt, hogy csak az itt fellépők közül is milyen sokaknak volt T. Danny-vel közös dala: Mihályfi Lucának, Hepinek, Brunónak... A Valmar együttes koncert helyett "DJ" műsort adott: Milo DJ-zett, külföldi diszkó slágereket, Marics Peti pedig mellette mulatozott. Sajnos csak egyszer jöttek ki a pult mögül... Ez a műsor egy fesztiválon elment volna, de itt gáz volt: ezek a tinédzserek a fellépők miatt jöttek, nem szeletelni. Legalább magyar dalokat játszottak volna... Utánuk Benisso X Hepi következett, akik már sokkal közvetlenebbek voltak, így a sikerük is nagyobb volt, az Éberkómának pedig komplett rajongótábora volt a közönségben: a többség láthatóan miattuk érkezett ide. Nem is csalódtak, az X-Faktorból ismert fiúk nagy bulit csináltak - bár szerintünk a Valmar után a hangosítás elromlott: mindenki túl hangosan és kifejezetten torzan szólt. Az estét a fellépők közül az egyik legidősebb, 23 éves Pető Brunó zárta, aki a 3 évvel ezelőtti Aha-aha című dalukat "klasszikusnak" nevezte... Ő is óriási bulit csinált, minden dalát mindenki kívülről fújta. Kár, hogy a Coca-Cola csak őt szponzorálja: Spacc Laci is ott volt az Akváriumban a színpadon, a DJ pult mögött szórakozott Marics Petivel... De ez az egész buli valószínűleg csak bemelegítés volt az igazi nagy dobáshoz: a júniusi AstroFest rendezvényhez a Siófoki Plázson. Ott két napig rendes nagy koncertek lesznek, részben ugyanezzel a gárdával: Valmar, Bruno X Spacc, Mihályfi Luca, Benisso x Hepi, plusz T. Danny, KKevin, LL Junior, illetve DJ Show-kkal például Metzker Viki és Breda Bia fellépésével... Részletek a Facebook eseményben: Tóth Noémi

Coca-Cola X Astro Music buli képekben - klikk a fotóra [2025.05.19.]

