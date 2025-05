Különleges nap lesz a KFT életében a május 24 - íme a részletek Jön az új felállás. A KFT együttes életében egy különleges pillanat érkezik május 24-én, szombaton, amikor is a zenekar bemutatja új felállását. A koncert helyszíne a Szabadság tér, a Belfeszten, kezdés 20:30-kor. A zenekar tagjai közleményükben elárulták, hogy 44 év közös munka után Laár András úgy döntött, hogy nem tud tovább részt venni a zenekar működésében. „A feléje áradó szeretetünk sajnos nem tudta megtartani őt azon az úton, amelyen évtizedek óta együtt haladtunk.” – nyilatkozták a többiek, akik számára ez a döntés nehéz volt, de teljes mértékben megértették. A zenekar a jövőben már nem csak a régi dalok előadásával, hanem új számok felvételével is folytatja pályafutását. A KFT új felállása Bornai Tibor, Lengyelfi Miklós, Márton András és Nedvig Balambér alkotják, akikhez vendégként Szekeres András, a Junkies frontembere csatlakozik, hogy egy új fejezetet nyissanak a zenekar történetében. Nedvig Balambér állandó tagként csatlakozott, és közösen mutatják be idei műsorukat, amelyben természetesen a legnagyobb slágerek és új zenei részletek is helyet kapnak. A rajongók tehát nemcsak a KFT klasszikus dalait, hanem egy friss és izgalmas műsorral is találkozhatnak a színpadon. A zenekar ereje a tehetségben rejlik, és most egy új fejezet kezdődik, amit mindenki figyelemmel kísérhet a közelgő koncerten. [2025.05.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu