Egy különleges búcsú és hálás köszönet A Művészetek Völgye csapata meghatott szavakkal reagált a Margaret Island zenekar búcsújára. A szervezők kiemelték, hogy a zenekar mindig is különleges színfoltja volt a fesztiválnak, és az őszinte kapcsolat, amit a közönséggel ápoltak, örökre emlékezetes marad. A csapat köszönetet mondott a közös pillanatokért, és kíváncsian várják, hogy a jövőben miként folytatódik a zenekar útja. A kérdés, hogy hány daluk van még, amit el kell hozniuk a Völgybe, – bízunk benne, hogy a Margaret Island új formában is visszatér a fesztiválra. "Nem szeretnénk búcsúzni, a mi szívünkben mindig lesz egy sziget ami a ti vagytok, Margaret Island



Nem csupán a különleges hangulatú Völgykoncertek, a mély, lírai szövegek fognak hiányozni, hanem az elsöprő energia, amit a a koncertek adtak és a végtelenül meghitt, őszinte és személyes kapcsolatotok a közönséggel. A Művészetek Völgye számára különleges színfolt vagytok, voltatok és lesztek! Most, hogy elbúcsúztok, bennünket egy kérdés foglalkoztat: vajon hány dal van, amit hallanunk kellene még? Bízunk benne, hogy külön-külön is elhozzátok őket a Völgybe!



Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek az útnak, találkozunk júliusban a Völgyben! ???? Szeretettel, A Művészetek Völgye Csapata" A Művészetek Völgye Csapata"



