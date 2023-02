Fődíjat és lemezt hozott Texasból a Nyughatatlan Megjelent a zenekar új lemeze, amit Amerikában, a texasi Rosewood stúdióban fejeztek be. A friss korong egy pillanatig nem árul zsákbamacskát, hiszen már a címe – Restless - is tökéletesen sugallja, hogy nincs megállás. A sorozatban hatodik Nyughatatlan album 11 igazi napfényes, texasi hangulatú dalt tartalmaz, hiszen a csapat munkássága hűen viseli a zenei gyökerek adta sajátosságokat - így a lemez lüktetése az "outlaw country" alapjaiból merítkezik, ezekre épülnek bluesos és rockos elemek. A szerzemények összességére mégis a rockabilly pörgős stílusjegyei jellemzőek. A Nyughatatlan októberben négy koncertet adott Amerikában, és többek között az Entertainsers Of The Year fődíjat is elhozták a Texas Sounds Country Music Awards fesztiválról, amit tizedik alkalommal rendeztek meg a Texas Állam-beli Marshallban. A történetnek ráadásul itt még messze nincs vége, hiszen ha már kint jártak, akkor a Johnny Cash örökségét éltető budapesti ötös nem csak a fent említett lemezzel, hanem rögtön egy roadmovie-nak is beillő videoklippel tért haza a tengerentúlról. A videót ráadásul olyan legendás helyeken forgatták, mint a memphisi Sun Studio, Johnny Cash gyermekkori háza Dyess városában, vagy éppen Nashvilleben a Country Hall Of Fame. A zenekar következő koncertjei:

02.25. Budapest, Off Kultur

03.03. Székesfehérvár, Petőfi Kulturtanszék

03.18. Hajdúszoboszló, Rock Café [2023.02.11.] Megosztom: