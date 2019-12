Kapcsolódó cikkek • Új lemezről kérdeztük a Nyughatatlan énekesét Kapcsolatok • A Nyughatatlan "Szeretnénk eljutni azokra a helyekre, ahol a rock & roll megszületett...." A Nyughatatlan az 50-es évekbeli rock&roll egyik közkedvelt hazai népszerűsítője. Tavaly két saját szerzeményükkel felkerültek egy osztrák rockabilly válogatás lemezre, idén pedig visszanyúlva a gyökerekhez, egy 14 számos Johnny Cash feldolgozás albumot dobtak piacra. Aztán az elmúlt hetekben vállukra vették Európát pörgős rockybilly showjukkal. Ilyen kalandos időszakot zár most két koncerttel a csapat, december 27-én Budapesten az Amigo Bárban, az évben utoljára pedig, 28-án a mezőkövesdi Boomerang Biliárdszalonban muzsikálnak. A frontemberrel, Johnny Cash „magyar hangjával”, Kovács Kornéllal beszélgettünk. Nemrég értetek haza külföldről. Merre jártatok? Október elején Németországban, aztán egy rockabilly találkozón koncerteztünk. Több magyar zenekar is fellépett, de érkeztek Ausztriából és Franciaországból is. Este 8-kor álltunk színpadra, több mint 100 percet játszottunk, nagyon jól éreztük magunkat! Ezután november elején Franciaországban egy 3 napos rock & roll találkozón adtunk két koncertet. Saint Gorgonban volt a fesztivál, egy kis vidéki településen egy hangulatos kis francia házban kaptunk szállást. A koncertre repülővel mentünk és bérelt hangszereken játszottunk. A rendezvény után pár nappal Domonique, a rendezvény főszervezője elhunyt. Ez mindenkit megrendített. Ezzel kapcsolatban egy videót is készítettünk. Milyen volt a kinti közönség, a fogadtatás? Várost nézni is volt időtök? A Francia koncertek után Csehországba indultunk, a hétvégénk úgy nézett ki, hogy november 29-én Boskovicében, november 30-án Kladnoban adtunk két klubkoncertet. Fantasztikus volt a közönség, lelkesek, nyitottak a magyar dalainkra, igazán tudnak bulizni. Út közben megálltunk Prágában, mivel a korábbi években már megnéztük a nevezetességeket, így idén a sörkóstoláson volt a hangsúly. Hogy sikerült kijutni ilyen messzire? Kladnoban most voltunk negyedjére, az első alkalmat én finanszíroztam, a többit és az ideit is egy állami támogatással valósítottuk meg, önálló koncertet adtunk és nagyon örültünk, mert körülbelül százötvenen vettek belépőt a bulinkra. Elégedettek voltunk ezzel a nézőszámmal, itthon is hasonló látogatottságúak az önálló klubkoncertjeink. Franciaországban pedig másodjára koncerteztünk, ahogy első alkalommal idén is meghívásra érkeztünk muzsikálni. A sok koncert és utazás mellett dolgoztok esetleg itthon is, mondjuk újabb anyagokon? Igen, szeptemberben rögzítettünk egy 14 Johnny Cash dalból álló feldolgozás lemezt. 2012-ben már készítettünk egy hasonló albumot, de akkoriban még teljesen máshogy énekeltem, és más dinamikával játszottuk a dalokat – szóval az egész más volt. Éppen ezért egyrészt szerettem volna egy igényes albumot a kedvenc Johnny Cash szerzeményekből, másrészt pedig a közönség gyakran keresi a régi feldolgozás lemezünket is. Van esetleg újabb álom, terv, hogy hol turnéznátok szívesen? Egyik dalotokban például Amerikáról énekelsz.. 2013-ban tervben volt egy amerikai turné, ami végül meghiúsult. Nem volt arra igény, hogy mi ott turnézzunk, csak egyszerűen szerettünk volna eljutni azokra a helyekre, ahol a rock & roll megszületett. A zenekar alakításában is kulcs szerepet játszik az a miliő, ami körülveszi Johnny Casht, Memphiszt és a Sun stúdió kultuszát. Számomra annyira vonzó ez a korszak, hogy mai napig tartalmat ad az előadásokhoz, és motivál arra, hogy minél autentikusabban tudjuk ezeket a zenekét játszani. Szóval a vágy az nem múlt el, ugyanúgy tervben van egy amerikai utazás, és tervben van a Sun stúdió meglátogatása is. Sőt ha lehetőségünk nyílik, akkor egy kislemezt is készítünk majd azon a helyen, azzal az analóg technikával amivel Johnny Cash vagy Elvis is dolgozott egykor. koko [2019.12.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

