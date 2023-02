Szívszorítóan szép dalt alkotott a Dalszobrász! A közösségi médiában egy igazán szívhez szóló videoklippel találkoztunk Valentin napon. Mosolyka és Sankó dala egy szerelmi történetet mutat be, ahol a szereplők saját, valós életükbe engednek bepillantást egy film képkockáival. A dalszerző-énekesnőt Tóth Bettit kérdeztük ennek kapcsán. Hogyan született a dal? A Dalszobrász projektemen keresztül indult a felkérés és közös alkotás lett belőle,mert a dalszöveget végül együtt írtuk Mosolykával.

A férjét szerette volna meglepni egy különleges ajándékkal 40. születésnapjára. Eljött a nagy nap, a titkos szervezés által. Elénekeltem a dalt az étteremben, ahol a barátokkal együtt ünnepeltek. Hatalmas meglepetés volt! Az erről készült amatőr felvétel felkerült a facebookra. Akkora sikere lett, hogy 100.000 feletti nézettséget értünk el. Ezt megköszönve a nézőknek, videoklipet készítettünk profi kép- és hangminőséggel. Mit jelent az, hogy Dalszobrász? Igazából ez a zenei vállalkozásom, melynek kapcsán személyes dalt lehet tőlem rendelni. Évfordulóra, születésnapra, esküvőre, bármilyen fontos alkalomra. Dalba öntöm az egyéni történeteket, fontos üzeneteket, életutat, érzéseket. Legtöbbször hangformátumban vagy kisfilmként juttatom el, de van, hogy személyes előadást kérnek. Hogy jött ez az ötlet? Néhány éve egy zenésztársam kért fel egy születésnap kapcsán, hogy írjak dalszöveget és egy fülbemászó dallamot ismerőse feleségének. Addig csak belső ihletettségből komponáltam saját szerzeményeket. Felvettem a kapcsolatot a férjjel, aki elmondta, szeretne az imádott nőnek valami igazán egyedi, szívhez szóló ajándékot adni. Olyat, amilyet csak ő adhat s ami felejthetetlen. Egy több éve együtt élő pár, aki becses kincsként őrzi, ápolja kapcsolatát. Ez nagyon inspiráló volt! Elkapott a hév, beindultak a fogaskerekek a csodás szerelem láttán. Így született az első dal. Ez a felkérés indított el a rendelésre írt dalok ösvényén. Kinek ajánlod? Bárkinek, akinek az életében van olyan, aki mindennél fontosabb. Azoknak, akik szeretnének felejthetetlen élményt adni. Olyat, amire egész életében boldogan emlékszik vissza. Tehát azt mondod, hogyha én a nagymamámnak szeretném, akkor te azt is megtudod írni?Persze! Ahol igaz szeretet van, az számomra mindig inspiráló.



Ez végszónak is tökéletes. Köszönöm a beszélgetést. Bővebb itt - Dalszobrász [2023.02.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitelajánlat sürgős egyén között szolgáltatás [2023.02.15.]

Hitel az egyes gyors és megbízható szolgáltatás [2023.02.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu