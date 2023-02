Június 27-én Budapesten koncertezik a Clutch A 2017-es első budapesti klubkoncertje, és a tavalyi Sziget Fesztivál fellépése után idén nyáron, június 27-én a Barba Negra színpadára érkezik a CLUTCH, hogy bemutassa új Sunrise On Slaughter Beach című lemezét.

A Seneca Valley High School osztálytársait, Neil Fallont (ének), Tim Sultot (gitár), Dan Maines-t (basszusgitár) és Jean-Paul Gastert (dob) megingathatatlan zenei és személyes kötelék fűzi immár három évtizede. A zenekar 1991-ben alakult a Maryland államban található Germantownban. A Neil Fallon énekes köré szerveződő együttes tagjai – egyetlen rövid időszaktól eltekintve – azóta is változatlanok.



A CLUTCH zenéje hiperművelt, dühös, fuzionális, autentikus, stoner rock. A rajongók és a

kritikusok világméretű kitartása ápolja a zenekar underground klasszis státuszát. A Sunrise On Slaughter Beach, a banda tizenharmadik stúdióalbuma ütős összefoglalója mindannak, ami a zenekart naggyá teszi, és egy újabb óriási előrelépést jelent a karrier hosszú élettartama felé. „Kétségtelen, hogy a Clutch bevéste nevét a nagy rockbandák panteonjába” – írta 2004-ben a Lambgoat. A Classic Rock Magazine a 2013-as Earth Rockert és a 2015-ös Psychic Warfare-t a 2010-es évek 50 legjobb rockalbuma közé sorolta. A Slayerhez vagy az Iron Maidenhez hasonlóan a CLUTCH is túlélte a „slágerszámokhoz” horgonyzó rockzenekarokat. A marylandi Germantown négyesét nem kötik a trendek. 1991 óta 13 stúdióalbum és válogatott kiadvány során a legnagyobbaknak kijáró hírnevet vívták ki maguknak.



Aki már láthatta az elmúlt években a Clutch-ot élőben, pontosan tudja, hogy a zenekar élőben is örömzenél, felölelve a teljes életmű legemlékezetesebb pillanatait – és már emiatt is garantálhatjuk, hogy a Clutch újabb hazai koncertje, az év feltehetően legintenzívebb legfelejthetetlenebb rockzenei élménye lesz majd.



A jegyértékesítés 2023.02.16. 17 órakor indul a rock1 rendszerében

