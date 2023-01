Headline turnéra indul a Kamelot tavasszal - Budapestre áprilisban érkeznek A budapesti állomás április 8-án a Barba Negrában lesz.

Kamelot márciusban headliner turnéval tér vissza Európa színpadaira. Természetesen Budapest sem marad ki a szórásból, április 8-án a Barba Negra ad majd otthont a speciális vendégekkel megspékelt koncertnek.

KAMELOT

vendégek:

Myrath, Eleine, League of Distortion

HELYSZÍN // VENUE

Barba Negra Red Stage

Budapest – XXI. kerület

A Thomas Youngblood vezette amerikai csapat március 12-én, Svájcban indítja útjára a turnét, mely 10 országon át ível majd, ráadásul kiemelt vendégként a különleges tunéziai Myrath kíséri majd. Az estéket a svéd Eleine és a modern metal League of Distortion nyitja majd. [2023.01.08.]