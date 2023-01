180 év egy színpadon - Totális Metal nagykoncert

2023. április 30-án, a Barba Negra Red Stage-ben közös tripla születésnapi nagykoncertet tart Kalapács József, Nagyfi László és Rudán Joe. A buli látványban és hangban is a klasszikus "gépi Gép” korszakot idézi majd meg, komoly pirotechnikával, valamint brutális hang- és fénytechikával - azaz a legendás korszakot felelevenítő igazi heavy metal show-val - készülnek az ünnepeltek és a szervezők.

Kalapács József ajánlója:

"A tavaly augusztusi bulinál nem mi voltunk a főkolomposok a szervezést tekintve, talán ezért is nem éreztük eléggé kimagaslónak a látványt, tehát e téren hiányérzetünk maradt. Most aztán szeretnénk feleleveníteni azt az igazi tradicionális metal ünnepet, ami annak idején a Pokolgép koncerteket jellemezte. Már most készülnek azok a színpadelemek, amikkel szeretnénk ezt megidézni, és erre most a H-Music, és a Barba Negra összefogásával lehetőség is nyílik. És ne feledjük, hogy a három születésnap mellett van ám még egy jubileum, ami nem csupán a három szülinaposhoz, hanem a jelenlévő összes taghoz kapcsolódik! Mindannyiunk egykor volt zenekarának, a Pokolgép zenekarnak születése, még inkább első országos hírnevet hozó megjelenése - Ki Mit Tud? '83 - pontosan 40 éve történt. Most hát minden adott, hogy egy olyan irgalmatlan bulit adjunk, ami minden szempontból méltó, és úgy érzem, hogy ez ráteheti majd a koronát az eddigi pályafutásunkra.”

A Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár) alkotta Totális Metal formáció a Pokolgép metal himnuszait idézi fel április 30-án.

Nagyfi László gondolatai a koncerttel, és az előzményekkel kapcsolatban:

"A program összeállítását nagyrészt Joci végzi, de természetesen mi is bele-beleszólogatunk, egyelőre úgy néz ki, hogy a Rudán Joe-s korszakból is bekerül egy-két nóta a repertoárba. Ahogy már elhangzott, a tavalyi Budapest Parkos bulihoz képest óriási változások várhatóak a látványban. Ezt megelőzően pár hét múlva fellépünk Erdélyben, márciusban pedig pótoljuk az elmaradt pécsi bulit. A formáció felállása változatlan, nagyon jól érezzük magunkat együtt, Dávid is szépen beilleszkedett az öregek közé.” (nevet)

Rudán Joe az idei buli(k) apropójáról:

"Tavaly Joci és Laci volt 60 éves, idén én töltöm, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt egy közös produkcióval is megünnepeljük, továbbgondolva a tavaly augusztusi Kalapács József - 60 Total / 40 Metal nagykoncertet, és az akkor összeállt Totális Metal formáció működését. Az a buli nagyon jól sikerült, személy szerint nekem is nagyon jó volt újra együtt játszani a régi arcokkal, klassz volt ismét átélni azt az érzést, amit ezek a régi dalok adnak. Csak ott voltam én is húsz évig a Pokolgépben... (nevet) A vidéki koncertek is nagyon jól sikerültek, teltház volt mindenhol. ”

A koncert különleges vendégei nemsokára bejelentésre kerülnek.



Az esemény tiszteletére az első öt Pokolgép CD, valamint a korai Omen albumok is újra kiadásra kerülnek, limitált digipak verzióban.



A Kalapács / Nagyfi 60 évadzáró, a Rudán 60 évadnyitó nagykoncertre a Barba Negra és a H-Music közös rendezvényein már megszokott nagyon rajongóbarát, mondhatni pokolian jó árakon lehet jegyet vásárolni!



Jegyek

A Totális Metal - Pokolgép évek felállás és produkció ezt megelőzően február 17-én Erdélyben, Székelyudvarhelyen, valamint március 11-én Pécsen is fellép.

Kalapács József a közeljövőről:

"Ha egy kicsit előrébb tekintünk, nem tervezünk orrvérzésig játszani, csak oda megyünk, ahol kellő méltósággal tudunk megjelenni, tehát adottak a technikai feltételek mind látványban, mind hangban. Viszont, nem árulok el nagy titkot azzal, ha elmondom, hogy a magyar helyszínek és Erdély mellett már Felvidékről, sőt a Vajdaságból is érdeklődés van a banda iránt.”





[2023.01.23.]