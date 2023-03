Budapest Park igazgatója megszólalt: “Régi álmunk, hogy..."

Különleges táncdalfesztivállal ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Katona József Színház társulata a Budapest Parkban!

Május 21-én egyszeri és megismételhetetlen műsorra készül a Budapest Park és a Katona József Színház. A rendhagyó, kísérleti produkció ugyanis a koncert és a színház fúziójából jön létre, amelynek gerincét a Csinibaba című film betétdalai, illetve a hatvanas évek táncdalfesztiváljainak örökzöld slágerei adják. Az egyedülálló esemény a Mastercard támogatásával valósul meg.

A Katona József Színház fennállásának 40. évfordulója alkalmából egészen új vizekre evez, és belekóstol a koncertek világába. A Vajdai Vilmos rendezésében, Schnabel Zita látványtervei alapján megvalósuló élőzenei műsor lényege, hogy a Katona társulata olyan, a Parkban is gyakran megforduló vendégénekesekkel kiegészülve, mint Bagossy Norbert (Bagossy Brothers Company), Beck Zoltán (30Y), Fekete Giorgio (Carson Coma), Járai Márk (Halott Pénz), Lábas Viki (Margaret Island), Németh Juci (Budapest Bár), Péterfy Bori, (Péterfy Bori & Love Band) Sena Dagadu (Irie Maffia) és Vitáris Iván + Balla Máté (Ivan & The Parazol) hívja életre a hatvanas évek táncdalfesztiváljait - különös tekintettel az 1967-es ikonikus eseményre - egy játékos koncert-show keretein belül.



Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója elmondta:



“Az ötlet, hogy a Katona társulata, kedvenc hazai zenészeikkel kiegészülve, a legkedveltebb fővárosi koncerthelyszín színpadára lépjen, 2022 tavaszán, kommunikációs kolléganőnk, Kazimir Annamari felvetésére született. Szerettük volna, hogy a színház 40. évfordulóján művészeink tehetségét és sokoldalúságát minél szélesebb körben, egy eddig ismeretlen terepen is megismerhesse a közönség. Erre a Budapest Parknál alkalmasabb helyszínt nem is találhattunk volna. Mindig is fontosnak tartottam, hogy a társulatot folyamatosan érjék új, inspiráló impulzusok, friss energiák, így természetes volt, hogy örömmel fogadtam a javaslatot, ahogy a színészek is. Hálásak vagyunk, hogy a Budapest Park az első perctől nyitottan és lelkesen állt a közös produkció gondolatához és nagyban segíti annak megvalósulását.”

A színház és a koncertek fúziójában létrejövő műsor célja, hogy az egymással színpadon ritkán találkozó művészek közös erővel létrehozzanak valamit, ami még nem volt, és a különböző területeken alkotó előadók kimozdítsák egymást és saját magukat is a komfortzónájukból.

A Budapest Park igazgatója, Pálffy András így mesél az eseményről:

“Régi álmunk, hogy a színházat mint műfajt behozzuk a Budapest Parkba, és a zenerajongó, de a színház világát kevésbé ismerő közönséggel is megszerettessük ezt a művészeti ágat, a mindkét műfajt egyaránt kedvelő vendégeinknek pedig újfajta megközelítést mutassunk be. Úgy gondoljuk, a Park egyfajta hidat tud képezni az élőzenei és a színházi világ közt. A zenészekkel ápolt jó kapcsolatainkat is bevetettük, akik felkérésünkre lelkesen csatlakoztak a projekthez. Nagyon boldogok vagyunk, hogy sok más mellett ilyen módon is részt vehetünk a koncert létrejöttében, és így is gratulálhatunk a katonások munkájához, elmúlt negyven évükhöz!”



Az este gerincét a Csinibaba egyes dalai és a 60-as évek kultikus táncdalai adják, meglepő formákban, sajátos feldolgozásokban. Ebben segítségünkre lesz a Meggyes Ádám vezette, különleges felállású, több mint húszfős kísérőzenekar, a Nart Orchestra. Ádámot legtöbben az Irie Maffia trombitásaként vagy a Fővárosi Rapcirkusz alappilléreként ismerhetik, de számtalan szimfonikus és kortárs előadás zenéje fűződik a nevéhez. A fúvósokkal, vonósokkal, vokalistákkal és ütősökkel kiegészített zenekar magja: Dési Tamás "Guba" - dob, Szekér Ádám - gitár, Matus Péter - basszusgitár (mindhárman Irie Maffia) és Premecz Mátyás - billentyűk (Kéknyúl).

A táncdalfesztiválok miliőjét idéző díszletben valóban verseny zajlik majd: színészek és zenészek küzdenek, hogy elnyerjék a zsűri kegyeit. Ez a laza versenydramaturgia a koncert „színháziasságát” erősíti. A különböző produkciók megmérkőznek egymással, hogy kiderüljön: ki mit tud? A szőrösszívű és gézengúz zsűri rövid, várhatóan szarkasztikus megjegyzésekkel értékeli a produkciókat és természetesen a közönségnek is nagy szerep jut: a küzdőtéren összegyűlt tömeg is támogathatja az előadókat, szurkolhat kedvenceinek, adott esetben szembeszállhat a zsűrivel.

A különleges koncertműsor támogatója a Mastercard, akik örömmel csatlakoztak a projekthez.

“Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind a Katona József Színházzal, mind a Budapest Parkkal hosszú ideje partnerek vagyunk. Ez a mostani Táncdalfesztivál egy olyan ünnepi pillanat, ami egyesíti mindazt, amiben közösen hiszünk: az innovációt, az új nézőpontok keresését, a tehetségek felkarolását és azoknak az értékeknek a reflektorfénybe helyezését, amellyel mindannyian gazdagabbá válhatunk. Gratulálunk a Katona József Színháznak az elmúlt 40 évért és a magyar kortárs kultúrában betöltött szerepükért” - mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

Vajdai Vilmos rendező, Bíró Bence dramaturggal közösen a táncdalfesztiválok szerkezete alapján építi fel a koncertet, sok humorral, magukat éppen csak annyira komolyan véve, amennyire a helyzet engedi. Május 21-én tehát a Park színpadán igazi susu bolondság várható!



[2023.02.27.]