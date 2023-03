Hatalmas csendek - Megjelent a Hét Jel legújabb dala és klipje Már itt van a kanyarban a Hét Jel második lemeze, a megjelenés utolsó előtti állomása pedig a Hatalmas csendek című dalra forgatott klip publikálása. A különösen személyes hangvételű szerzeményhez egy még különösebb hangvételű kisfilm készült, aminek írója, rendezője és egyben főszereplője is a Hét Jel név mögött „megbújó” Pócsi István. A túlzás nélkül különös hangulatú dal és elképesztően mély szöveg kapcsán István az alábbi gondolatokat fogalmazta meg:

„A maga nemében ez egy szerelmes dal, bár sikerült úgy megfognom a szövegvilágot, hogy nem kézenfekvően az. Nem hullanak a rózsaszirmok, meg nincs szivárvány sem, de nagyon erősen van megfogalmazva a szeretés utáni vágy, de ennek nagyon sok aspektusa fogalmazódik meg a dalban. Igyekeztem olyan szöveget írni, ami a legkevesebb áthallással rendelkezik. Azt szerettem volna elérni, hogy amit érzek, az ne csak olyan legyen, mintha azt mondanám, hanem legyen a lehető legtisztább. Talán pont azért, hogy maga a szó, hogy ‘szeret’, a legkevésbé legyen eldugva. Hiszek benne, hogy sikerült.”







A dalhoz ezúttal is készült videoklip, aminek különlegessége, hogy Pócsi István nem csak a szinopszist, hanem a rendezést és a főszerepet is magára vállalta. Ennek okairól azt mondta:

„Igazából adta magát a helyzet. Voltak ötleteim, hogy kivel forgatnék szívesen, de rá kellett ébredjek, hogy ennek a dalnak a képi, és lelki kivetülését csak én tudom megfelelően átadni. Az, amit nézők látnak, nem elsődlegesen színészi játék. Egyfajta szerep persze, de igazából csak azt mutattam meg, a lehető legnagyobb őszinteséggel, hogy nekem mit jelent ez a dal, és amiről szól. És hogy miért éppen bohóc? Mert a bohóc az sír, ha nevet, vagy épp fordítva. Ambivalens szereplő, de közben a legőszintébb karakter számomra a színpadon, vagy a vásznon. Hányszor sírunk örömünkben, vagy épp nevetünk kínunkban. Ő meg meri ezt tenni. Ezt a fajta érzelmi amplitúdót pedig rajta keresztül tudtam a legjobban megmutatni. Rendkívül megterhelő volt az egész forgatás. Karácsony első estéjén forgattunk, eleve egy érzelmekkel teli időszakban és ott van még a dal valós mondanivalója. Igazából erre nem lehetett felkészülni. Épp ezért nem is hívtam színészt, a karakter megformálásra. Egyszerűen beleültem a helyzetbe, és hagytam, hogy az érzelmek legyenek az irányadóak. Iszonyatosan fárasztó volt. Tudtam, mindent csak egyszer lehet felvenni. Az volt Futó Zolihoz a kérésem, akivel már sokadjára dolgozunk, hogy jöjjön minden pillanatban, és forogjon, hiszen a smink miatt nem volt arra lehetőség, hogy újra és újra vegyük a jeleneteket. Amikor befejeztük a forgatást, és lemostam a sminket, egy órán keresztül ültem smink nélkül és csak bámultam ki a fejemből.”



A H-Music gondozásában március folyamán megjelenő második Hét Jel lemez, a Vérrel írva egy igazi érzelmi hullámvasút, ami az elmúlt évek mélypontjaira is reflektál, ugyanakkor próbál tartalmas gondolatokat és értéket közvetíteni a hallgató felé.

