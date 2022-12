Kapcsolódó cikkek • Üresen maradt lapok - Megérkezett a Hét jel újdonsága Klippremier: Hét Jel - Áldozni készül A mellett, hogy koncerteket szervez, és pörög a Barba Negrában, fáradhatatlanul alkot Pócsi Pisti, akinek Hét Jel nevezetű projektje 4 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Az akkor talán egyszerinek tűnő projekt második lemeze, a Vérrel írva 2023 elején érkezik, de az adventi időszakban megjelent a harmadik dal a lemezről, ami cseppet sem idézi a készülődés hangulatát. Az új premier az Áldozni készül címet kapta, és apokaliptikus hangulatával leszedi a plázák ünnepi díszeit. Miért pont egy ilyen dallal, milyen apropóból jelentkezett a Hét Jel, erről beszélgettünk Pistivel. Bő egy éve megríkattál minket az Üresen maradt lapokkal. Húsbavágón fájó dal volt az, és az ünnepek előtt valahol érthető is volt a miértje. Most azonban homlok egyenest más hangulattal jöttél. Nem szereted az ünnepet? Az ünnepeket szeretem, de egy kicsit másként szerintem, mint mások. A direkt ünneplésben nem hiszek. Sokkal inkább tartom magaménak egy pillanat varázsát, amikor, mondjuk, azért ölelek meg valakit, mert ott és akkor az jól esik. És szeretni is azért szeretek, mert jól esik a lelkemnek, nem pedig azért, mert kell. És ez lesz a harmadik karácsony, hogy nem díszítem fel a lakást. Ezzel együtt sem mondom, hogy nem szeretem az ünnepet, csak inkább hiszek abban, hogy belül élem meg ezeket az érzéseket. Az Üresen maradt lapok után, nagyon más vizekre evezel az új dallal. Oh, nem, ezek ugyan azok a vizek, csak most a viharos időszak van. Az Üresen maradt lapok nagyon sokáig fiókban volt a mögöttes tartalom miatt, kicsit féltem közzé tenni. És egy éve, igen, pont úgy jött ki a lépés, hogy az ünnepre készülve jelent meg. Most meg olyan mondanivalóm van, ami lehet, hogy ebben a „csendesedős” időszakban még hangosabban fog elérni az emberekhez. Kiabálsz?



Nem hinném. Egyszerűen eléggé keményen megfogalmazom, hogy ébresztő. Politika, válság? Sose politizáltam és nem is fogok soha hangosan állást foglalni ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy nagyon régen elindult egy elidegenedés az emberek között. Látom, és érzem is. Baráti társaságokban ennek már többször hangot is adtam, és most valahogy ez kikönyökölt egy szerzemény formájában. Áldozni készül; ez a dal címe. Sokszor érzem azt, hogy már valami áldozati bárányok vagyunk a saját oltárunkon. Igen, elég ambivalens gondolat, de tényleg úgy gondolom, hogy nézzük a saját pusztulásunk, és még tapsikolunk, is hogy milyen nagyszerű ez a reality. Na, ezt énekeltem meg. Kikkel írtad, kivel vetted fel ezt a dalt? A zenéért, szövegért, de még a hangszerelésért is én vagyok a bűnös. Tóth Tomi és Szeiler Bálint voltak, akik tettes társakká váltak a közös munkában. Tomi borzasztóan gyorsan tudja magáévá tenni egy dal ritmusvilágát, és nagyon precízen dobol. Bálinttal a dal kapcsán ismerkedtem meg, de az első személyes beszélgetésünkkor éreztem, hogy érteni fogja, mire gondolok. Ráadásul - utólag belegondolva -, némi párhuzamot is érzek a Tündérvesével, így maximálisan kézenfekvő volt, hogy Bálint jól oldotta meg a feladatot. Jellemzően minden dalod más-más projekt, más zenészekkel dolgozol. Itt ki basszusgitározik? Rengeteget kísérletezek a zeneszerzés alkalmával és hangszerelésben is igyekszem elrugaszkodni a megszokott, sablonszerű dolgoktól. Az Áldozni készül ennek lett áldozata: annyira elégedett voltam a basszus és szinti programokkal, hogy arra kértem Nóniusz Gábort, a dal és a lemez producerét, hogy dolgozzunk ezekkel a sávokkal, és bizony működött. Szóval itt nem hallasz élő basszusgitározást. Éneklésileg is új arcod mutatod. A lírai vonulat után mennyire nehéz ezt a rockos vonalat hozni? Ez a dal iszonyatosan hamar összeállt. Mind zeneileg mind éneket tekintve. Annyira éreztem, hogy mit akarok rá énekelni, hogy amikor bementem Nóniuszhoz demózni, gyakorlatilag a második nekifutásra kijött az, ami a felvételen hallható. Annyira ösztönösen, erősen sikerült felénekelni, hogy egyszerűen nem láttuk értelmét annak, hogy ezt kicsiszoljuk, és esetleg elrontsuk. A képi világ elég sötét, borult. Hol, kivel forgattatok? Ehhez a kliphez nem forgattunk. Gyakorlatilag stock videókból lett összevágva. Ebben az értelemben talán nem is klip, hanem csak visual. Közben pedig azt gondolom, hogy sikerült annyira kerek egésszé formálni, hogy bár csak a vágást készítettem én, de merem egy, a dalhoz szerves egészében csatlakozó klipnek nevezni.



Fotó: Futó Zoltán [2022.12.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.15.]

gazda szolgáltatás [2022.12.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu